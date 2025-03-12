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12/03/2025 12:03

《駐京專電》國台辦：堅決反對任何形式的美台軍事聯繫

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國台辦舉行例行新聞發布會。就美國國防
部次長提名人科爾比日前稱，台灣軍費遠遠不足，應接近ＧＤＰ的１０％，而他未來的目標是「
避免讓台灣引發與中國大陸不必要的衝突，為美國爭取時間改善美中軍事失衡」。國台辦發言人
陳斌華對此回應稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。堅決反對任何形式的美台軍事
聯繫，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止「武裝台灣」，停止慫恿「台
獨」分裂勢力「以武謀獨」。「我們也正告民進黨當局，甘心充當外部勢力的『棋子』，最終必
將成為『棄子』。」
　
　　就特朗普與澤連斯基會晤時多次展開爭論，助長島內「疑美論」，台對外交往部門負責人強
調「台灣與烏克蘭在戰略位置、現狀等方面有『四大不同』」，所以「疑美論沒有必要」。陳斌
華對此回應稱，民進黨當局之前大肆鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」，妄圖借外部勢力撐腰壯膽
煽動「反中抗中」，現在又著急忙慌刻意區隔。這種自相矛盾、自我打臉的行為，恰恰暴露其手
足無措和心虛膽寒。民進黨當局不管怎麼辯解，都改變不了仰人鼻息、任人宰割的地位；不管怎
麼「安民告示」，都改變不了其「賣台求榮」的本質，都消除不了廣大台灣同胞對「棋子」必將
淪為「棄子」的憂慮。

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