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AH股新聞

12/03/2025 14:46

《駐京專電》三部門：促進環保裝備製造業發展向綠色低碳全面升級

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》工信部、生態環境部、市場監管總局近日
聯合發布《促進環保裝備製造業高質量發展的若干意見》，《意見》提出到２０２７年，先進技
術裝備市場佔有率顯著提升，重點領域技術裝備產業鏈「短板」基本補齊，「長板」技術裝備形
成國內主導、國外走出去的優勢格局。到２０３０年，環保技術裝備產業鏈「短板」自主可控，
長板技術裝備優勢進一步擴大，環保裝備製造業從傳統的污染治理向綠色、低碳、循環發展全面
升級。
　
　　《意見》從強化關鍵技術攻關、加快先進技術推廣、培育行業發展新動能、優化產業發展環
境４個方面提出１２項政策措施。其中，強化關鍵技術攻關將聚焦產業鏈供應鏈堵點卡點，開展
關鍵技術「揭榜掛帥」，實施重大環保技術裝備三年提升行動，深入推進５Ｇ、人工智能等新一
代信息技術在環保裝備設計製造、污染治理和環境監測等領域的應用。
　
　　優化產業發展環境將引導環保裝備企業在各自細分領域精耕細作，打造一批行業規範條件企
業、專精特新「小巨人」企業和製造業單項冠軍企業。推動龍頭企業從提供單一領域環保技術裝
備，向多領域「產品＋服務」供給轉變，加強行業規范引導，推動建立公平競爭、健康有序的市
場發展環境。

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