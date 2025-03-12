《駐京專電》三部門：促進環保裝備製造業發展向綠色低碳全面升級

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》工信部、生態環境部、市場監管總局近日

聯合發布《促進環保裝備製造業高質量發展的若干意見》，《意見》提出到２０２７年，先進技

術裝備市場佔有率顯著提升，重點領域技術裝備產業鏈「短板」基本補齊，「長板」技術裝備形

成國內主導、國外走出去的優勢格局。到２０３０年，環保技術裝備產業鏈「短板」自主可控，

長板技術裝備優勢進一步擴大，環保裝備製造業從傳統的污染治理向綠色、低碳、循環發展全面

升級。



《意見》從強化關鍵技術攻關、加快先進技術推廣、培育行業發展新動能、優化產業發展環

境４個方面提出１２項政策措施。其中，強化關鍵技術攻關將聚焦產業鏈供應鏈堵點卡點，開展

關鍵技術「揭榜掛帥」，實施重大環保技術裝備三年提升行動，深入推進５Ｇ、人工智能等新一

代信息技術在環保裝備設計製造、污染治理和環境監測等領域的應用。



優化產業發展環境將引導環保裝備企業在各自細分領域精耕細作，打造一批行業規範條件企

業、專精特新「小巨人」企業和製造業單項冠軍企業。推動龍頭企業從提供單一領域環保技術裝

備，向多領域「產品＋服務」供給轉變，加強行業規范引導，推動建立公平競爭、健康有序的市

場發展環境。

