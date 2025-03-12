滙豐范卓雲：中國股市仍具進一步重估空間，看好人工智能等主題

《經濟通通訊社１２日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示

，全國人大閉幕會議通過的政府工作報告顯示經濟政策重點轉向科技創新、提振消費和支持民營

企業發展，為中國股票市場的重估帶來積極推動力，中國政府為２０２５年設定「５％左右」的

ＧＤＰ增長目標，表明政府推行穩增長政策的決心，積極的增長目標有利穩定市場預期，有助提

振企業和消費者信心。



范卓雲指出，２０２５年財政赤字目標創歷史新高，達到ＧＤＰ的４％，增加特別國債發行

額度（１﹒８萬億元特別超長期中央政府債券和４﹒４萬億元特別地方政府債券），這表明積極

的財政刺激政策將在今年提振經濟增長發揮關鍵作用。在繼續強調人民幣匯率穩定的政策下，中

國人民銀行的降息空間相對有限。該行預期２０２５年內政策利率將溫和下調３０個基點，存款

準備金率將再下調５０個基點。



＊中國股市仍具進一步重估空間＊



范卓雲提及，兩會帶來的積極政策訊號支持該行對中國股票和中國美元投資級企業債券的偏

高比重配置觀點，該行認為中國股市仍具進一步重估空間，以互聯網和科技股引領升勢。這得益

於中國市場擁有人工智能技術突破的重估催化劑、逐步改善的盈利預期、保守的外國投資者倉位

和大幅估值折讓，這些因素帶來吸引的風險回報展望。



范卓雲續指，即使經歷過去一個月市場強力反彈，恒生指數和ＭＳＣＩ中國指數的１２個月

預測市盈率僅為１１倍和１１﹒９倍，分別較標普５００指數的２０﹒９倍預測市盈率折讓

４７％和４３％。中國互聯網股的１２個月預測市盈率為１６﹒２倍，較美股科技七雄的

２６﹒６倍折讓３９％。



＊看好人工智能推動者及派發高股息優質國企股＊



范卓雲表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的成功正開啟中國人工智能投資熱潮的新階段，加速了人工

智能的普及應用和商業化。該行看好在互聯網、電子商貿、軟件、智能手機、半導體、自動駕駛

和機器人領域的人工智能推動者和應用者。除了科技股外，該行還青睞中國消費、金融和工業行

業的領軍企業，以及派發高股息的優質國企股。（ｂｎ）

