江西銅業：子公司收購ＳｏｌＧｏｌｄ　Ｐｌｃ約５﹒２４％股權

《經濟通通訊社１２日專訊》江西銅業股份（００３５８）（滬：６００３６２）公布，公

司全資子公司江西銅業（香港）投資與ＳｏｌＧｏｌｄＣａｎａｄａＩｎｃ﹒ （索爾黃金加拿

大公司）簽署股份購買協議，江銅香港投資購買索爾黃金加拿大公司持有的倫敦及多倫多兩地上

市公司ＳｏｌＧｏｌｄＰｌｃ的約１﹒５７億股股份（約佔其已發行股份的５﹒２４％），合計

交易對價為１８０７﹒１萬美元（相當於約１﹒３億元人民幣或約１﹒４億元）。



本次交易前，江銅香港投資已持有約２﹒０９億股索爾黃金股份。本次交易完成後，江銅香

港投資合計持有約３﹒６６億股索爾黃金股份（約佔其已發行股份的１２﹒１９％）。



公司表示，通過本次交易，公司將成為索爾黃金單一持股第一大股東，在公司與索爾黃金達

成一致的情況下，公司將為索爾黃金位於厄瓜多爾的Ｃａｓｃａｂｅｌ項目提供技術諮詢服務。

公司認為，索爾黃金作為一家礦產勘探及開發公司，其在厄瓜多爾擁有的核心資產銅礦儲量豐富

，本次交易符合公司發展戰略，有助於提升公司行業地位，助力公司與索爾黃金優勢互補、協同

發展與價值提升。（ｂｎ）

