  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

12/03/2025 18:19

江西銅業：子公司收購ＳｏｌＧｏｌｄ　Ｐｌｃ約５﹒２４％股權

　　《經濟通通訊社１２日專訊》江西銅業股份（００３５８）（滬：６００３６２）公布，公
司全資子公司江西銅業（香港）投資與ＳｏｌＧｏｌｄＣａｎａｄａＩｎｃ﹒　（索爾黃金加拿
大公司）簽署股份購買協議，江銅香港投資購買索爾黃金加拿大公司持有的倫敦及多倫多兩地上
市公司ＳｏｌＧｏｌｄＰｌｃ的約１﹒５７億股股份（約佔其已發行股份的５﹒２４％），合計
交易對價為１８０７﹒１萬美元（相當於約１﹒３億元人民幣或約１﹒４億元）。
　
　　本次交易前，江銅香港投資已持有約２﹒０９億股索爾黃金股份。本次交易完成後，江銅香
港投資合計持有約３﹒６６億股索爾黃金股份（約佔其已發行股份的１２﹒１９％）。
　
　　公司表示，通過本次交易，公司將成為索爾黃金單一持股第一大股東，在公司與索爾黃金達
成一致的情況下，公司將為索爾黃金位於厄瓜多爾的Ｃａｓｃａｂｅｌ項目提供技術諮詢服務。
公司認為，索爾黃金作為一家礦產勘探及開發公司，其在厄瓜多爾擁有的核心資產銅礦儲量豐富
，本次交易符合公司發展戰略，有助於提升公司行業地位，助力公司與索爾黃金優勢互補、協同
發展與價值提升。（ｂｎ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處