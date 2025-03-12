《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監啟動實施新一輪資本市場改革

《經濟通通訊社１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



十四屆全國人大三次會議在京閉幕

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第十四屆全國人民代表大會第三次會議在圓滿完成各項議程後，１１日下午在北京人民大會堂閉

幕。大會批准政府工作報告、全國人大常委會工作報告等。大會通過關於修改全國人民代表大會

和地方各級人民代表大會代表法的決定，國家主席習近平簽署第４５號主席令予以公布。



全面啟動實施新一輪資本市場改革

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３月１１日，中證監黨委召開擴大會議，深入學習習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神

和全國兩會精神，研究部署資本市場貫徹落實具體舉措。會議提出，強化上市公司增強回報投資

者的意識和能力，在支持科技創新和新質生產力發展上持續加力，全面啟動實施新一輪資本市場

改革，堅定擴大資本市場高水平制度型開放。



推動耕地保護數智化轉型 釋放體育消費潛力

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３月１１日，在十四屆全國人大三次會議第三場「部長通道」上，自然資源部部長關志鷗、文化

和旅游部部長孫業禮、國家體育總局局長高志丹，就推動耕地保護數智化轉型、把文化和旅游產

業培育成支柱產業、釋放體育消費潛力等話題回應社會關切。





《上海證券報》



十四屆全國人大三次會議在京閉幕

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第十四屆全國人民代表大會第三次會議在圓滿完成各項議程後，１１日下午在北京人民大會堂閉

幕。大會批准政府工作報告、全國人大常委會工作報告等。大會通過關於修改全國人民代表大會

和地方各級人民代表大會代表法的決定，國家主席習近平簽署第４５號主席令予以公布。



中證監：全面啟動實施新一輪資本市場改革

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３月１１日，中國中證監黨委召開擴大會議，深入學習全國兩會精神，研究部署資本市場貫徹落

實具體舉措。會議提出，全面啟動實施新一輪資本市場改革，推動各項改革舉措平穩落地。支持

優質未盈利科技企業發行上市，穩妥恢復科創板第五套標准適用。



耕地保護、文旅消費、冰雪經濟 第三場「部長通道」回應社會熱點

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在３月１１日舉行的十四屆全國人大三次會議第三場「部長通道」集中采訪活動中，自然資源部

、文化和旅游部、國家體育總局的負責人回應了社會熱點話題。自然資源部部長關志鷗稱，堅決

守住守好１８億畝耕地紅線。文化和旅游部部長孫業禮表示，把文化和旅游業打造成為支柱產業

。國家體育總局局長高志丹表示，進一步促進和擴大體育消費。





《證券時報》



十四屆全國人大三次會議在京閉幕

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第十四屆全國人民代表大會第三次會議在圓滿完成各項議程後，１１日下午在北京人民大會堂閉

幕。大會批准政府工作報告、全國人大常委會工作報告等。大會通過關於修改全國人民代表大會

和地方各級人民代表大會代表法的決定，國家主席習近平簽署第４５號主席令予以公布。



全力鞏固資本市場回穩向好勢頭 全面啟動實施新一輪改革

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３月１１日，中證監黨委召開擴大會議，深入學習習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神

和全國兩會精神，研究部署資本市場貫徹落實具體舉措。中證監黨委書記、主席吳清主持會議並

講話。會議指出，全力鞏固市場回穩向好勢頭，在支持科技創新和新質生產力發展上持續加力，

支持優質未盈利科技企業發行上市，穩妥恢復科創板第五套標准適用，盡快推出具有示范意義的

典型案例。



外資機構「點讚」中國股市 密集調研Ａ股科技公司

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隨著中國科技企業在人工智能等領域取得一系列重大突破，越來越多的外資機構將目光聚焦中國

市場。近日，花旗集團將中國股票評級上調至增持，表示看好中國科技產業的實力，坦言「中國

股市頗具吸引力」。今年以來，高盛、富達國際、摩根士丹利、匯豐等密集發聲，對中國股市保

持樂觀。（ｅｗ）

