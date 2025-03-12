《鍾之日記》關稅混戰，股市迷失

《鍾之日記》３月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國關稅混戰，香港時間昨晚約１０時，美國總統特朗普表示將還擊加拿大安大略省對電力

的關稅，將鋼鋁關稅加至５０％，美股恐慌下跌。不過，白宮於美股收市又指，加拿大安大略省

政府同意暫停對輸往美國三個州的電力徵收２５％附加費。據報美國不再計劃對加拿大鋼鋁加倍

徵收關稅。隔晚美股續跌，香江魚缸今早欠缺主題炒作，恒指高開７７點，曾升１７９點，見

２３９６２點全日高，於兩萬四前有阻力，之後掉頭向下，午後曾急挫４１８點，低見

２３３６３點。北水買入支持，尾市跌幅收窄，恒指最終收報２３６００，跌１８１點或

０﹒８％，剛好收復１０天線（約２３５９６點）。主板成交近２７８５億元。港股通全日錄得

超過２６２億元北水買入。



＊沃爾瑪被商務部約談，大摩料中國經濟第二季再走弱＊



全國兩會閉幕後，市場焦點轉回中美關稅戰，針對美國零售業龍頭沃爾瑪要求中國供應商降

價，承擔美方加徵的關稅成本，央視旗下「玉淵譚天」發文透露，商務部等有關部門１１日約談

沃爾瑪，就中企拒絕成為關稅轉嫁工具表明立場；中國紡織品進出口商會亦隨後表示，如情況屬

實，將採取積極措施維護會員企業的合法利益。



摩根士丹利在最新報告中稱，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及持續低物價環境，中國經濟增

速或將從今年二季度開始再度走弱，名義國內生產總值（ＧＤＰ）同比增速或將下滑至４％以下

。



滬綜指高開低走，盤中一度反彈，惟收市仍報跌０﹒２３％，報３３７１﹒９２點，深成指

跌０﹒１７％，創業板指跌０﹒５８％。兩市全天成交１６８３８億元人民幣，較上個交易日增

１４％。



＊阿里擁抱ＡＩ，價升０﹒９％＊



最近大熱的中國人工智能（ＡＩ）初創Ｍｏｎｉｃａ團隊表示，與阿里巴巴（０９９８８）

旗下通義千問團隊正式達成戰略合作，雙方將基於通義千問系列開源模型，致力於在國產模型和

算力平台上實現Ｍａｎｕｓ的全部功能。阿里股價升０﹒９％，報１３４﹒８元。



阿里巴巴近年大力投放人工智能，上月宣布未來３年將投入超過３８００億元人民幣，用於

建設雲和ＡＩ硬體基礎設施。主席蔡崇信今日上午出席在新加坡舉辦的一場論壇分享對ＡＩ開源

開放看法時表示，所謂的「ＤｅｅｐＳｅｅｋ時刻」（ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｍｏｍｅｎｔ），並

不在於中國是否比美國擁有更好的人工智能，或美國的技術更好。這是關於開源的力量，一旦你

把源代碼公開，人們就可以把模型部署到自己的基礎設施或設備上，不管是數據中心還是個人電

腦。人們頓時在彈指間就擁有了人工智能的力量。他又說，開源將可促進更多模型開發，強調

ＡＩ並非大企業專屬，中小企亦可受惠，未來的應用狀況蓬勃，正是今日開源的結果。



國家主席習近平上月出席民營企業座談會，會見一眾科技企業，為私營企業家帶來投資信

心。蔡崇信在新加坡接受ＣＮＢＣ訪問時認為，大家低估了這場會議的重要性。他稱：「那次會

議對整個企業家界，或者說民營企業界的影響是，給了民營企業家信心，讓他們有信心對自己的

企業進行投資。」



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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