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AH股新聞

12/03/2025 17:00

《鍾之日記》關稅混戰，股市迷失

　　《鍾之日記》３月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　美國關稅混戰，香港時間昨晚約１０時，美國總統特朗普表示將還擊加拿大安大略省對電力
的關稅，將鋼鋁關稅加至５０％，美股恐慌下跌。不過，白宮於美股收市又指，加拿大安大略省
政府同意暫停對輸往美國三個州的電力徵收２５％附加費。據報美國不再計劃對加拿大鋼鋁加倍
徵收關稅。隔晚美股續跌，香江魚缸今早欠缺主題炒作，恒指高開７７點，曾升１７９點，見
２３９６２點全日高，於兩萬四前有阻力，之後掉頭向下，午後曾急挫４１８點，低見
２３３６３點。北水買入支持，尾市跌幅收窄，恒指最終收報２３６００，跌１８１點或
０﹒８％，剛好收復１０天線（約２３５９６點）。主板成交近２７８５億元。港股通全日錄得
超過２６２億元北水買入。
　
＊沃爾瑪被商務部約談，大摩料中國經濟第二季再走弱＊
　
　　全國兩會閉幕後，市場焦點轉回中美關稅戰，針對美國零售業龍頭沃爾瑪要求中國供應商降
價，承擔美方加徵的關稅成本，央視旗下「玉淵譚天」發文透露，商務部等有關部門１１日約談
沃爾瑪，就中企拒絕成為關稅轉嫁工具表明立場；中國紡織品進出口商會亦隨後表示，如情況屬
實，將採取積極措施維護會員企業的合法利益。
　
　　摩根士丹利在最新報告中稱，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及持續低物價環境，中國經濟增
速或將從今年二季度開始再度走弱，名義國內生產總值（ＧＤＰ）同比增速或將下滑至４％以下

　
　　滬綜指高開低走，盤中一度反彈，惟收市仍報跌０﹒２３％，報３３７１﹒９２點，深成指
跌０﹒１７％，創業板指跌０﹒５８％。兩市全天成交１６８３８億元人民幣，較上個交易日增
１４％。
　
＊阿里擁抱ＡＩ，價升０﹒９％＊
　
　　最近大熱的中國人工智能（ＡＩ）初創Ｍｏｎｉｃａ團隊表示，與阿里巴巴（０９９８８）
旗下通義千問團隊正式達成戰略合作，雙方將基於通義千問系列開源模型，致力於在國產模型和
算力平台上實現Ｍａｎｕｓ的全部功能。阿里股價升０﹒９％，報１３４﹒８元。
　
　　阿里巴巴近年大力投放人工智能，上月宣布未來３年將投入超過３８００億元人民幣，用於
建設雲和ＡＩ硬體基礎設施。主席蔡崇信今日上午出席在新加坡舉辦的一場論壇分享對ＡＩ開源
開放看法時表示，所謂的「ＤｅｅｐＳｅｅｋ時刻」（ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｍｏｍｅｎｔ），並
不在於中國是否比美國擁有更好的人工智能，或美國的技術更好。這是關於開源的力量，一旦你
把源代碼公開，人們就可以把模型部署到自己的基礎設施或設備上，不管是數據中心還是個人電
腦。人們頓時在彈指間就擁有了人工智能的力量。他又說，開源將可促進更多模型開發，強調
ＡＩ並非大企業專屬，中小企亦可受惠，未來的應用狀況蓬勃，正是今日開源的結果。
　
　　　國家主席習近平上月出席民營企業座談會，會見一眾科技企業，為私營企業家帶來投資信
心。蔡崇信在新加坡接受ＣＮＢＣ訪問時認為，大家低估了這場會議的重要性。他稱：「那次會
議對整個企業家界，或者說民營企業界的影響是，給了民營企業家信心，讓他們有信心對自己的
企業進行投資。」
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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