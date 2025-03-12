《大灣區》深圳促進風投創投發展，推動社保基金加大私募創投布局

《經濟通通訊社１２日專訊》深圳市地方金融管理局等部門印發《深圳市促進風投創投高質

量發展行動方案（２０２５－２０２６）》。其中提到，加強對全國社保基金大灣區科技創新專

項基金配套服務，支持專項基金拓展投資領域、創新投資模式，發揮長期資金活躍資本市場的作

用，推動全國社保基金加大對深圳市優質私募股權、創業投資基金、科技項目和重大平台的投資

布局。



到２０２６年底，力爭在全市範圍內形成「雙萬」格局－－萬億級「２０＋８」產業基金群

、經備案的股權投資及創業投資基金數量突破１萬家（隻），風投創投基金以ＩＰＯ（首次公開

募股）等形式退出的規模位居全國前列，「投早投小投硬科技」基金規模以年均１５％增長。



同時，持續投入「２０＋８」產業集群，加快建成香蜜湖、深圳灣、前海灣、光明科學城等

風投創投集聚區，提供不少於５００萬平方米產業空間載體和配套設施，風投創投生態氛圍及營

商環境國內領先，成為立足深圳、服務全國、聯通港澳和全球的創新資本集聚地和耐心資本、大

膽資本發展高地。



＊支持內地和香港創投資本在河套共同設立創投基金＊



在培育耐心資本方面，《行動方案》提出，積極推進金融資產投資公司、保險公司和資產管

理機構參與創業投資。支持保險資金依法合規投資在深圳發起設立的私募股權、創業投資基金，

推動保險公司、資產管理機構等在深圳設立千億級基金群，主要投向集成電路、生物醫藥、人工

智能等領域和電子信息、生命健康、高端裝備、先進材料、新能源汽車等重點產業。



發揮前海、河套政策優勢匯聚國際風投創投機構。支持前海深港現代服務業合作區優化合格

境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）試點機制，拓寬試點投資範圍，在總量管理的基礎上允許靈活自主

配置和更換投資項目；支持香港私募股權基金（ＬＰＦ）直接申請在前海設立合格境外有限合夥

人；支持內地和香港創投資本在河套共同設立創投基金；風投創投從業的香港居民依法依規享受

個人所得稅稅負超過香港稅負的部分免徵政策。（ｅｗ）

