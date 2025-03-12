《Ａ股行情》滬指高開０﹒１７％，中證監稱鞏固市場回穩向好勢頭

《經濟通通訊社１２日專訊》環球局勢風起雲湧，美國和烏克蘭代表團１１日晚結束當天在

沙特舉行的會談，雙方宣布在實施臨時停火、恢復情報共享和安全援助等議題上達成共識。美國

關稅混戰，香港時間昨晚約１０時，特朗普表示將還擊加拿大安大略省對電力的關稅，將鋼鋁關

稅加至５０％，美股恐慌下跌，不過，白宮於美股收市又指，加拿大安大略省政府同意暫停對輸

往美國三個州的電力徵收２５％附加費。據報道，美國總統特朗普表示，不再計劃對加拿大鋼鋁

加倍徵收關稅。



中證監黨委召開擴大會議，提出全力鞏固市場回穩向好勢頭，在支持科技創新和新質生產力

發展上持續加力，全面啟動實施新一輪資本市場改革，堅定擴大資本市場高水平制度型開放。



外圍波動，滬深股市今早小幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１７％，報

３３８５﹒６９點，深成指高開０﹒３３％。汽車、互聯網股造好，自然資源部及財政部要求地

方政府用好專項債支持土地儲備，推動房地產市場止跌回穩，惟地產股仍走低。



人民銀行今日進行１７５４億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％。

公開市場今日有３５３２億元逆回購到期，即今日淨回籠１７７８億元，本月以來已連續８個交

易日收水共１０６０１億元。（ｃｔ）

