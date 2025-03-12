《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２３％，大摩料中國經濟次季起再走弱

《經濟通通訊社１２日專訊》全國兩會閉幕後，市場焦點轉回中美關稅戰，針對美國零售業

龍頭沃爾瑪要求中國供應商降價，承擔美方加徵的關稅成本，央視旗下「玉淵譚天」發文透露，

商務部等有關部門１１日約談沃爾瑪，就中企拒絕成為關稅轉嫁工具表明立場；中國紡織品進出

口商會亦隨後表示，如情況屬實，將採取積極措施維護會員企業的合法利益。



摩根士丹利在最新報告中稱，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及持續低物價環境，中國經濟增

速或將從今年二季度開始再度走弱，名義國內生產總值（ＧＤＰ）同比增速或將下滑至４％以下

。



滬綜指高開低走，盤中一度反彈，惟收市仍報跌０﹒２３％，報３３７１﹒９２點，深成指

跌０﹒１７％，創業板指跌０﹒５８％。兩市全天成交１６８３８億元（人民幣．下同），較上

個交易日增１４％。



中國紡織品進出口商會表示，美政府單方面加徵關稅，中美企業都是受害者。希望兩國企業

能夠通過友好協商、平等互利的方式解決共同關注的問題。紡織服飾板塊一度衝高，惟收市仍走

跌，雅戈爾（滬：６００１７７）跌１﹒７％。



「雲智聚能，共築ＡＩ產業新未來－－人工智能與可控雲計算產業生態大會」１３日（明日

）在杭州舉行。算力、國資雲概念股全日強勢。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９２７﹒２３ －０﹒３６

上證指數 ３３７１﹒９２ －０﹒２３ ６４８５﹒００

深證成指 １０８４３﹒２３ －０﹒１７ １０８４３﹒００

創業板指 ２１９１﹒２７ －０﹒５８

科創５０ １０９２﹒７１ －０﹒７３

Ｂ股指數 ２６７﹒３０ ＋０﹒０７ １﹒９０

深證Ｂ指 １２１０﹒４８ ＋０﹒３０ ０﹒５６

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