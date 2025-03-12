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AH股新聞

12/03/2025 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２３％，大摩料中國經濟次季起再走弱

　　《經濟通通訊社１２日專訊》全國兩會閉幕後，市場焦點轉回中美關稅戰，針對美國零售業
龍頭沃爾瑪要求中國供應商降價，承擔美方加徵的關稅成本，央視旗下「玉淵譚天」發文透露，
商務部等有關部門１１日約談沃爾瑪，就中企拒絕成為關稅轉嫁工具表明立場；中國紡織品進出
口商會亦隨後表示，如情況屬實，將採取積極措施維護會員企業的合法利益。
　
　　摩根士丹利在最新報告中稱，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及持續低物價環境，中國經濟增
速或將從今年二季度開始再度走弱，名義國內生產總值（ＧＤＰ）同比增速或將下滑至４％以下

　
　　滬綜指高開低走，盤中一度反彈，惟收市仍報跌０﹒２３％，報３３７１﹒９２點，深成指
跌０﹒１７％，創業板指跌０﹒５８％。兩市全天成交１６８３８億元（人民幣．下同），較上
個交易日增１４％。
　
　　中國紡織品進出口商會表示，美政府單方面加徵關稅，中美企業都是受害者。希望兩國企業
能夠通過友好協商、平等互利的方式解決共同關注的問題。紡織服飾板塊一度衝高，惟收市仍走
跌，雅戈爾（滬：６００１７７）跌１﹒７％。
　
　　「雲智聚能，共築ＡＩ產業新未來－－人工智能與可控雲計算產業生態大會」１３日（明日
）在杭州舉行。算力、國資雲概念股全日強勢。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９２７﹒２３　　－０﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３７１﹒９２　　－０﹒２３　　　　６４８５﹒００　　
　　深證成指　　１０８４３﹒２３　－０﹒１７　　　１０８４３﹒００　　
　　創業板指　　２１９１﹒２７　　－０﹒５８　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０９２﹒７１　　－０﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒３０　　＋０﹒０７　　　　　１﹒９０　　　　
　　深證Ｂ指　　１２１０﹒４８　　＋０﹒３０　　　　　０﹒５６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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