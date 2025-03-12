《車企血戰》蔚來據報裁減服務及終端銷售等部門員工

《經濟通通訊社１２日專訊》蔚來（０９８６６）傳出裁員消息。據內地科技資訊平台雷峰

網引述知情員工報道，蔚來上周對ＵＲ Ｆｅｌｌｏｗ（售後客戶服務）、ＰＴ能源部門、

ＮＩＯ Ｈｏｕｓｅ運營、售後門店等多部門及終端銷售團隊進行了不同程度的裁員調整，提供

賠償及調崗等裁員方案。



知情員工表示，此次裁員比例應該在１０％左右，不同地區有一定差異，例如上海地區的

ＵＲ Ｆｅｌｌｏｗ部門團隊總人數８０人左右，此次裁員７至８人，裁員比例在１０％，而深

圳地區的ＵＲ Ｆｅｌｌｏｗ團隊裁員比例達到５０％，部分被撤裁員工離開後已入職到目前正

在建設用戶服務的小米汽車。



報道又引述蔚來員工透露，此次裁員流程非常迅速，部分接受Ｎ＋１賠償方案的員工從通知

到完成交接僅花了２０分鐘。



報道提到，蔚來董事長李斌曾在內部會上告誡員工，「現在的挑戰非常大，別家孩子已經考

上大學，我們還在復讀」。今年以來，李斌組織了多輪內部會議，向團隊強調形勢的嚴峻程度，

並在全公司組織變革，落地ＣＢＵ的經營機制（將公司所有經營工作拆分為多個互不重疊的「基

本經營單元」，每個單元都必須建立明確的ＲＯＩ（投入產出比）指標和業績獎懲制度）。

（ｓｌ）

