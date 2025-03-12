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AH股新聞

12/03/2025 10:41

《車企血戰》蔚來據報裁減服務及終端銷售等部門員工

　　《經濟通通訊社１２日專訊》蔚來（０９８６６）傳出裁員消息。據內地科技資訊平台雷峰
網引述知情員工報道，蔚來上周對ＵＲ　Ｆｅｌｌｏｗ（售後客戶服務）、ＰＴ能源部門、
ＮＩＯ　Ｈｏｕｓｅ運營、售後門店等多部門及終端銷售團隊進行了不同程度的裁員調整，提供
賠償及調崗等裁員方案。
　
　　知情員工表示，此次裁員比例應該在１０％左右，不同地區有一定差異，例如上海地區的
ＵＲ　Ｆｅｌｌｏｗ部門團隊總人數８０人左右，此次裁員７至８人，裁員比例在１０％，而深
圳地區的ＵＲ　Ｆｅｌｌｏｗ團隊裁員比例達到５０％，部分被撤裁員工離開後已入職到目前正
在建設用戶服務的小米汽車。
　
　　報道又引述蔚來員工透露，此次裁員流程非常迅速，部分接受Ｎ＋１賠償方案的員工從通知
到完成交接僅花了２０分鐘。
　
　　報道提到，蔚來董事長李斌曾在內部會上告誡員工，「現在的挑戰非常大，別家孩子已經考
上大學，我們還在復讀」。今年以來，李斌組織了多輪內部會議，向團隊強調形勢的嚴峻程度，
並在全公司組織變革，落地ＣＢＵ的經營機制（將公司所有經營工作拆分為多個互不重疊的「基
本經營單元」，每個單元都必須建立明確的ＲＯＩ（投入產出比）指標和業績獎懲制度）。
（ｓｌ）

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

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