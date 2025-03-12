【大國博弈】商務部約談沃爾瑪，因其為應對關稅促中國供應商降價

《經濟通通訊社１２日專訊》央視旗下「玉淵譚天」微博今日發文引述知情人士透露，３月

１１日，商務部等有關部門約談沃爾瑪。沃爾瑪被約談的原因，是其要求一些中國供應商大幅降

價，企圖將美對華加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者。



玉淵譚天批評，沃爾瑪單方面要求中國企業降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害中美企

業和美國消費者的利益。此外，沃爾瑪臨時要求中國供應商降價，有違反商業合同的可能。這樣

會擾亂正常的市場交易秩序。玉淵譚天認為，美單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應該攜手

共同應對。如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了。



＊彭博：沃爾瑪要供應商降價最高達１０％＊



《彭博》日前報道指，特朗普政府對中國加徵關稅，美國零售業龍頭沃爾瑪便以「一對一」

方式分別與中國供應商談判，要求他們承擔美方加徵的關稅成本，每波降價幅度最高達１０％，

形同全部吸收。報道直言，沃爾瑪這一要求，直接將中國供應商的利潤率壓至「生死線」，其中

部分供應商的利潤已不到２％，之後任何超過這一幅度的降價都將導致虧損。



沃爾瑪作為全球最大零售商，每年向中國的採購額超過９０億美元，佔其全球採購量的

７０％，且與１﹒５萬家中國供應商深度綁定。



根據供應鏈數據，中國製造業平均淨利潤率長期徘徊在３％至５％。沃爾瑪這次要求的降價

幅度已遠遠超過業界承受極限。廣東一名廚具供應商直言，降價１０％「等於直接破產」。壓力

更正沿著產業鏈向上傳導，在上游原物料商僅接受３％以內降價的情況下，將迫使中國製造商考

慮轉用越南低價零部件，但此舉可能引發品質風險，甚至加速中國產業外移，迫使中國製造商將

至少３０％的訂單分流至越南等國，進而可能導致中國製造業的「空心化」風險。（ｓｌ）

