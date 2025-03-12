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AH股新聞

12/03/2025 14:21

【挺民企】交易商協會：擴大民企債券融資規模，力挺做優做大做強

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《上海證券報》報道，中國銀行間市場交易商協會（下稱「
交易商協會」）今日召開銀行間市場支持民營企業高質量發展座談會。交易商協會表示，下一步
將繼續踐行金融工作的政治性和人民性，認真研究民營企業、金融機構提出的意見建議，切實把
會議成果轉化為服務民營企業的具體舉措，強化債券市場制度建設和產品創新，持續發揮「第二
支箭」撬動引領作用，擴大民營企業債券融資規模，為民營經濟穩定健康發展和民營企業做優做
大做強營造良好環境、提供有力支持。
　
　　座談會由交易商協會副會長、副秘書長徐忠主持，民營企業、主承銷商、投資人、增信機構
等代表參會，人民銀行信貸市場司、貨幣政策司、金融市場司相關負責人應邀出席。
　
　　座談會上，應流機電、潤澤科技、牧原食品、韻達控股等民營企業代表介紹了企業經營融資
情況及建議。中信銀行、中郵理財、易方達基金、浙江擔保等金融機構就民營企業債券承銷、投
資、增信等方面作經驗交流。中債信用增進公司介紹了民營企業債券融資支持工具（「第二支箭
」）擴面增量的工作進展。
　
　　與會機構肯定了銀行間市場支持民營企業取得的成績，表示在人行指導下，交易商協會堅持
「兩個毫不動搖」，把促進民營經濟發展壯大作為各項工作的重中之重，認真執行金融支持民營
經濟２５條舉措，開闢債券融資「綠色通道」，加大科創、綠色等創新產品支持力度，推動「第
二支箭」擴容增量，有效提振市場預期和信心，民營企業金融獲得感不斷增強。參會機構還介紹
了民營企業在當前形勢下遇到的困難和挑戰，並對進一步優化民營企業融資環境提出了意見和建
議。（ｓｌ）

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