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AH股新聞

12/03/2025 14:39

《經濟時評》大摩料中國經濟次季起再走弱，名義ＧＤＰ或跌穿４％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》摩根士丹利在最新報告中稱，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及
持續低物價環境，中國經濟增速或將從今年二季度開始再度走弱，名義國內生產總值（ＧＤＰ）
同比增速或將下滑至４％以下。
　
　　摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強在報告中指出，中國政府的再通脹政策依然溫和且仍以
供給側為主，全國兩會（全國人大和政協會議）宣布了２萬億元人民幣的財政擴張，但其中僅有
約四分之一與消費相關，同時政府更加注重科創支持舉措，政策層面可以說是「溫刺激，重科創
」。
　
＊需關注關稅升級風險＊
　
　　他認為，雖然關稅將抑制出口，加劇產能過剩壓力，但經歷了過去幾年的供應鏈重塑，得益
於新的出口競爭力和出口市場，中國目前可以更好地應對貿易摩擦。不過，他也指出，關稅比預
想中來得快，而且中美重回類似第一階段貿易協定的門檻變得更高，關稅升級風險值得關注。有
兩個關鍵時間點，一是４月１日華盛頓將公布基於「美國優先貿易政策」的調查結果；二是４月
５日，也就是ＴｉｋＴｏｋ禁令延期後的最終生效日。
　
　　此外，美國對全球其他主要貿易夥伴徵收對等關稅的風險也在上升，這可能會通過全球貿易
、企業信心以及資本開支等渠道間接影響中國的經濟增速。
　
＊房地產行業「價」的調整仍不明朗＊
　
　　報告並指出，全球仍處於人工智能（ＡＩ）技術擴散的早期階段；２０２５是ＡＩ應用之年
，依托成本效益優勢，中國將推動ＡＩ技術大眾化。然而，科創難以隻身肩負引領經濟實現再通
脹的重任。
　
　　他在報告中提出了實現再通脹的新三大工程：助力房地產去庫存、進行社會福利改革、發放
生育補貼。其中在房地產方面，城中村改造為房地產去庫存邁出了積極的一步，然而相比一二線
城市，低線城市庫存較高，之後仍將面臨較大的去庫存壓力。他認為，２０２５年房地產行業將
繼續探底；房地產「量」的調整已基本完成，而「價」的調整仍不明朗。（ｓｌ）

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