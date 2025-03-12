《中國要聞》工信部：全面加強製造業增品種、提品質、創品牌工作

《經濟通通訊社１２日專訊》工信部在旗下「工信微報」微信公眾號發文稱，工信部黨組書

記李樂成１２日主持召開幹部大會，傳達學習貫徹習近平總書記重要講話精神和全國兩會精神，

部署貫徹落實工作。會議強調，要全力促進工業經濟平穩運行，實施新一輪重點行業穩增長工作

方案，深入實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程，全面加強製造業「增品種、提

品質、創品牌」工作，抓好「十四五」規劃重大工程順利收官，支持工業大省挑大樑。繼續保持

煙草行業穩健發展。



＊培育壯大智能網聯新能源車等新興與未來產業＊



要推動產業體系優化升級，開展標準提升引領傳統產業優化升級行動，加快製造業數字化、

綠色化轉型，持續推進「人工智能＋」行動，培育壯大智能網聯新能源汽車、商業航天、低空經

濟、生物製造、具身智能等新興產業和未來產業。優化國防科技工業體系和布局。



要提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，加快製造業重點產業鏈高質量發展，強化產業基礎再

造和重大技術裝備攻關，推進國家戰略腹地建設和關鍵產業備份，推動產業有序梯度轉移。



要推進科技創新和產業創新融合發展，大力提升產業科技創新能力，深入實施國家科技重大

專項和國家重點研發計劃重點專項，加強國家製造業創新中心、製造業中試平台布局建設，加快

國家高新區創新發展，加快部屬高校「雙一流」建設。（ｓｌ）

