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AH股新聞

12/03/2025 17:43

《神州金融》上交所發布行動方案，引導行業踐行中國特色金融文化

　　《經濟通通訊社１２日專訊》上海證券交易所表示，為引導以證券公司和基金公司為主體的
行業機構堅持以人民為中心的價值取向，深刻把握資本市場的政治性、人民性，大力弘揚中華優
秀傳統文化，正確踐行「五要五不」中國特色金融文化，正確處理好功能性和盈利性的關係，助
力資本市場高質量發展，上交所制定了《關於進一步發揮交易所功能　引導行業踐行中國特色金
融文化的行動方案》，今日正式向行業機構發布。
　
　　《行動方案》立足交易所功能發揮，聚焦弘揚和踐行中國特色金融文化，圍繞引領誠實守信
的道德觀、培育以義取利的義利觀、厚植穩健審慎的風險觀、激發守正創新的發展觀、強化依法
合規的治理觀，引導行業機構把牢文化建設正確方向，堅守金融報國擔當和為民情懷，將「五要
五不」與主責主業有機融合，做中國特色金融文化的踐行者、引領者和傳播者。
　
　　下一步，上交所將積極引導行業機構共同發力，加強組織實施，通過開展踐行中國特色金融
文化專項活動，推動《行動方案》各項舉措落地見效，強化行業機構和從業人員對中國特色金融
文化的思想認同、價值認同和行動認同。
　
　　「五要五不」是國家主席習近平去年１月在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研
討班開班式上講話時提出，即「誠實守信，不逾越底線；以義取利，不唯利是圖；穩健審慎，不
急功近利；守正創新，不脫實向虛；依法合規，不胡作非為」。（ｓｌ）

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