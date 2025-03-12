【聚焦人幣】內地免銀行間人民幣外匯市場長期限衍生品交易手續費

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心網站今日發布通知稱，為進一步提升金融服

務實體經濟質效，支持金融機構更好服務企業長期限匯率風險管理需求，經向國家外匯管理局備

案，中國外匯交易中心將減免銀行間外匯市場長期限衍生品交易手續費：全額免除銀行間人民幣

外匯市場２年期或以上期限的衍生品交易手續費，適用交易手續費優惠的交易品種包括遠期、掉

期、貨幣掉期和期權等人民幣外匯衍生品。減免措施自２０２５年４月１日起實施，暫免期三年

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