【聚焦人幣】內地免銀行間人民幣外匯市場長期限衍生品交易手續費

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心網站今日發布通知稱，為進一步提升金融服
務實體經濟質效，支持金融機構更好服務企業長期限匯率風險管理需求，經向國家外匯管理局備
案，中國外匯交易中心將減免銀行間外匯市場長期限衍生品交易手續費：全額免除銀行間人民幣
外匯市場２年期或以上期限的衍生品交易手續費，適用交易手續費優惠的交易品種包括遠期、掉
期、貨幣掉期和期權等人民幣外匯衍生品。減免措施自２０２５年４月１日起實施，暫免期三年
。（ｓｌ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
12/03/2025 17:35
《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心網站今日發布通知稱，為進一步提升金融服
務實體經濟質效，支持金融機構更好服務企業長期限匯率風險管理需求，經向國家外匯管理局備
案，中國外匯交易中心將減免銀行間外匯市場長期限衍生品交易手續費：全額免除銀行間人民幣
外匯市場２年期或以上期限的衍生品交易手續費，適用交易手續費優惠的交易品種包括遠期、掉
期、貨幣掉期和期權等人民幣外匯衍生品。減免措施自２０２５年４月１日起實施，暫免期三年
。（ｓｌ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N