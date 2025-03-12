《大灣區》深圳：落實外商投資企業投資獎勵，按金額最高獎五千萬

《經濟通通訊社１２日專訊》深圳市商務局、深圳市投資促進局發布《２０２５年深圳商務

投促領域支持政策要點》，其中在「進一步加大吸引和利用外資」方面提出，落實外商投資企業

投資獎勵，對２０２３年度、２０２４年度新增實際外資金額分別達５０００萬美元及以上的外

商投資企業（不含金融業、房地產業企業），根據不同行業類別按不高於新增實際外資金額的

３％、２％或１％予以獎勵，單家企業最高獎勵５０００萬元（人民幣．下同）。



《要點》並提出支持外資跨國公司總部企業加大在深投資，對經認定的廣東省外資跨國公司

地區總部、深圳市跨國公司總部企業，且２０２３年度、２０２４年度新增實際外資金額分別達

１０００萬美元及以上的跨國公司總部企業，予以一次性獎勵５００萬元。



＊鼓勵企業參與境外政府或民間項目＊



另外，在「鼓勵企業走出去開拓國際市場」方面，《要點》提出，支持企業以承接系統集成

項目、提供綜合解決方案等方式參與境外政府、民用設施建設和服務，帶動產品、成套設備、技

術和服務等輸出，對對外承包工程企業的境外建設工程項目按其完成營業額予以分檔獎勵，最高

獎勵２００萬元。



同時，對企業在境外開展投資或者承包工程項目的前期法律、技術、商務和投融資諮詢等服

務費用，銀行貸款利息，海外投資保險保費，省級境外經貿合作區基礎設施建設、園區公共服務

平台建設以及組織園區招商活動的推介費用，按照５０％給予支持，最高資助２０００萬元。



此外，對赴境外參加重點支持展會的企業按照實際發生展位費的５０％給予最高６０萬元資

助。聚焦跨境電商出口、外貿產品標準國際合作等重點領域，提供更多公共產品服務，鼓勵各類

企業「拼船出海」拓展國際市場。（ｓｌ）

