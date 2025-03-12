《大灣區》深圳：實施零售額增長獎勵，每增長１億元獎５０萬

《經濟通通訊社１２日專訊》深圳市商務局、深圳市投資促進局發布《２０２５年深圳商務

投促領域支持政策要點》，其中在「大力提振消費擴大內需」中提出，支持消費市場主體做大做

強，實施零售額增長獎勵，對零售額每增長１億元給予５０萬元獎勵，最高獎勵１０００萬元。

落實批發、零售、餐飲企業存量獎勵，對符合條件的批發、零售、餐飲企業分檔給予獎勵。



此外，要穩定與擴大汽車消費，支持汽車以舊換新，對通過報廢更新方式換購小汽車給予

１﹒５萬元（人民幣．下同）或２萬元補貼；對通過置換更新方式換購小汽車分檔最高給予

１﹒５萬元補貼。支持二手車經紀轉經銷，對二手車經銷額按照０﹒５％給予獎勵。落實國家

２０２５年以舊換新政策，對個人消費者購買家電、數碼產品按照銷售價格給予最高２０００元

補貼。推進電動自行車以舊換新，對電動自行車以舊換新給予一次性５００元補貼。



＊每引入一個國內外知名品牌獎勵２０萬＊



推動會商文旅體融合發展，著力發展首發經濟、會展經濟、演唱會經濟等，打造城市消費營

銷爆點。培育「公園＋、科技＋、文娛＋、低空＋、人工智能＋」等消費新場景。支持首店、首

發經濟，對引入國內外知名品牌的運營企業，每個品牌獎勵２０萬元，最高獎勵５００萬元。對

在深設立獨立法人機構的知名品牌最高獎勵５０萬元。



舉辦特色促消費活動營造濃厚氛圍，謀劃好「２０２５深圳購物季」，支持商圈、行業協會

、企業舉辦系列促消費活動，安排財政資金給予費用支持。打造具有深圳特色的城市促消費品牌

，全年舉辦系列促消費重點活動超１５００場。（ｓｌ）

