  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/03/2025 16:19

《大灣區》深圳：實施零售額增長獎勵，每增長１億元獎５０萬

　　《經濟通通訊社１２日專訊》深圳市商務局、深圳市投資促進局發布《２０２５年深圳商務
投促領域支持政策要點》，其中在「大力提振消費擴大內需」中提出，支持消費市場主體做大做
強，實施零售額增長獎勵，對零售額每增長１億元給予５０萬元獎勵，最高獎勵１０００萬元。
落實批發、零售、餐飲企業存量獎勵，對符合條件的批發、零售、餐飲企業分檔給予獎勵。
　
　　此外，要穩定與擴大汽車消費，支持汽車以舊換新，對通過報廢更新方式換購小汽車給予
１﹒５萬元（人民幣．下同）或２萬元補貼；對通過置換更新方式換購小汽車分檔最高給予
１﹒５萬元補貼。支持二手車經紀轉經銷，對二手車經銷額按照０﹒５％給予獎勵。落實國家
２０２５年以舊換新政策，對個人消費者購買家電、數碼產品按照銷售價格給予最高２０００元
補貼。推進電動自行車以舊換新，對電動自行車以舊換新給予一次性５００元補貼。
　
＊每引入一個國內外知名品牌獎勵２０萬＊
　
　　推動會商文旅體融合發展，著力發展首發經濟、會展經濟、演唱會經濟等，打造城市消費營
銷爆點。培育「公園＋、科技＋、文娛＋、低空＋、人工智能＋」等消費新場景。支持首店、首
發經濟，對引入國內外知名品牌的運營企業，每個品牌獎勵２０萬元，最高獎勵５００萬元。對
在深設立獨立法人機構的知名品牌最高獎勵５０萬元。
　
　　舉辦特色促消費活動營造濃厚氛圍，謀劃好「２０２５深圳購物季」，支持商圈、行業協會
、企業舉辦系列促消費活動，安排財政資金給予費用支持。打造具有深圳特色的城市促消費品牌
，全年舉辦系列促消費重點活動超１５００場。（ｓｌ）

【你點睇？】長和將全球43個港口出售，你是否擔心事件引發漣漪效應，影響本港企業在全球的業務？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處