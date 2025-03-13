【國務會議】國務院工作分工方案通過，李強：緊抓快幹，靠前發力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李強３月１２日主持召開國務

院常務會議，討論通過《國務院２０２５年重點工作分工方案》，會議指出各部門、各單位要主

動對號入座，以更加強烈的擔當、更加積極的作為，把各項工作任務完成好，以實干實績兌現向

人民作出的莊嚴承諾。



＊與各種不確定因素搶時間，做好政策儲備＊



會議指出，要細化措施加快落實，與各種不確定因素搶時間，緊抓快幹、靠前發力。同時密

切跟蹤形勢變化，做好政策儲備，確保需要時能夠及時推出、盡快見效。



要聚焦重點精準發力，善於找到牽引性、撬動性強的切入點，不斷謀劃新的抓手和載體，以

點帶面提升抓落實的整體效能。要強化對地方的指導支持，在要素保障、科技創新、改革開放先

行先試等方面制定支持政策、拿出具體方案。要加強部門間協同聯動，各部門都要增強大局意識

、強化系統觀念，牽頭部門要勇於擔當、主動破題，參與部門要積極作為、密切配合，形成合力

推動發展。



＊針對快遞包裝問題，修改《快遞暫行條例》＊



會議審議通過《國務院關於修改〈快遞暫行條例〉的決定（草案）》。會議指出，針對快遞

包裝問題對《條例》進行專項修改，有利於推動快遞包裝綠色化、減量化、可循環，加快形成綠

色生產和生活方式。要堅持系統治理、協同治理，夯實快遞企業主體責任，對上游生產企業、商

家和下游消費者加強引導規範，推進全鏈條治理。要完善快遞包裝綠色轉型的綜合性支持政策，

有效降低包裝、回收、清洗、調撥等運營成本，充分調動各方面積極性，營造綠色發展的良好社

會氛圍。

