  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2025 08:57

【國務會議】國務院工作分工方案通過，李強：緊抓快幹，靠前發力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李強３月１２日主持召開國務
院常務會議，討論通過《國務院２０２５年重點工作分工方案》，會議指出各部門、各單位要主
動對號入座，以更加強烈的擔當、更加積極的作為，把各項工作任務完成好，以實干實績兌現向
人民作出的莊嚴承諾。
　
＊與各種不確定因素搶時間，做好政策儲備＊
　
　　會議指出，要細化措施加快落實，與各種不確定因素搶時間，緊抓快幹、靠前發力。同時密
切跟蹤形勢變化，做好政策儲備，確保需要時能夠及時推出、盡快見效。
　
　　要聚焦重點精準發力，善於找到牽引性、撬動性強的切入點，不斷謀劃新的抓手和載體，以
點帶面提升抓落實的整體效能。要強化對地方的指導支持，在要素保障、科技創新、改革開放先
行先試等方面制定支持政策、拿出具體方案。要加強部門間協同聯動，各部門都要增強大局意識
、強化系統觀念，牽頭部門要勇於擔當、主動破題，參與部門要積極作為、密切配合，形成合力
推動發展。
　
＊針對快遞包裝問題，修改《快遞暫行條例》＊
　
　　會議審議通過《國務院關於修改〈快遞暫行條例〉的決定（草案）》。會議指出，針對快遞
包裝問題對《條例》進行專項修改，有利於推動快遞包裝綠色化、減量化、可循環，加快形成綠
色生產和生活方式。要堅持系統治理、協同治理，夯實快遞企業主體責任，對上游生產企業、商
家和下游消費者加強引導規範，推進全鏈條治理。要完善快遞包裝綠色轉型的綜合性支持政策，
有效降低包裝、回收、清洗、調撥等運營成本，充分調動各方面積極性，營造綠色發展的良好社
會氛圍。

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處