【挺民企】工商聯－中行民營座談會舉行，阿里等１２民企代表參加

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》全國工商聯－中國銀行民營企業座談會、

中國銀行支持民營企業高質量發展暨共建「一帶一路」服務方案發布會舉行。發布會同步舉行簽

約儀式，中國銀行北京、天津、河南分行與當地省（市）工商聯和重點民企簽署合作備忘錄，中

銀證券與八個省市地方政府產業投資平台共同發布中銀科創母基金。



全國工商聯主席高雲龍、中國銀行董事長葛海蛟、行長張輝、副行長張小東、武劍出席。國

家發改委、科學技術部、工信部、人民銀行、國家金融監督管理總局相關領導，新希望集團董事

長劉永好、中國飛鶴董事長冷友斌、科大訊飛總裁吳曉如、騰訊集團副總裁劉勇、阿里巴巴副總

裁秦躍紅等１２位民營企業代表參加活動。



高雲龍在座談會上指出，希望中國銀行充分發揮行業領頭作用，依託全球布局和國際業務優

勢，為民營企業國際化經營提供更加便捷高效的綜合性金融服務，推動民營企業拓展國際市場，

全力支持民營經濟高質量發展。



葛海蛟表示，中國銀行長期以來高度重視支持民營經濟發展，積極踐行國有大行擔當，堅持

一視同仁、始終一以貫之，既做錦上添花的朋友、更做雪中送炭的夥伴。截至２０２４年末，中

國銀行民企貸款餘額超過４﹒４２萬億元人民幣，近三年累計增幅８１％。

