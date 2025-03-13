復旦張江︰鹽酸氨酮戊酸顆粒劑臨床研究完成首例受試者入組

《經濟通通訊社１３日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，集團研

發的鹽酸氨酮戊酸顆粒劑用於非肌層浸潤性膀胱癌手術切除輔助的驗證性臨床研究於近日成功完

成首例受試者入組。



該研究已完成首例受試者入組。待本臨床試驗完成後，根據相關法律法規，可提交該藥物之

上市申請。（ｋｌ）

