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AH股新聞

13/03/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：上交所引導行業踐行特色金融文化

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
乘著時代大潮奮楫前行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春天的盛會，奮進的中國。黨的主張、人民心聲、國家意志，在此交匯凝聚，寫下共商國是的時
代華章。踏上強國建設、民族復興新征程，每一年全國兩會，習近平總書記都會圍繞推進中國式
現代化，同全國人大代表、全國政協委員真情互動、深入交流。
　
春江水暖：從先行指標看經濟新氣象
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「目前，大中小型挖掘機全面恢復增長，反映出農田水利、林業、交通、市政工程、礦山等領域
的建設步伐在加快。這說明，經濟預期在進一步轉暖。」三一重工相關負責人３月１２日對中國
證券報記者說。據中國工程機械工業協會統計，今年前兩月共銷售挖掘機３１７８２台，同比增
長２７﹒２％，其中國內銷量為１７０４５台，同比增長５１﹒４％。
　
場景創新激活消費動能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「賞花游」春風送暖、時令春菜爭「鮮」上市……隨著春光漸好，消費市場近日迎來「春日限定
」熱潮，「春日經濟」迅速接棒「年味經濟」，為消費增長注入新活力。專家認為，要創新和豐
富消費場景，加快新型消費發展，進一步釋放消費增長潛能。各地應因地制宜挖掘獨特文旅亮點
，在旅游經濟發展過程中讓老百姓感受到實實在在的獲得感，讓文旅產業從「一季紅」到「四季
火」。
　
　
《上海證券報》
　
乘著時代大潮奮楫前行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春天的盛會，奮進的中國。黨的主張、人民心聲、國家意志，在此交匯凝聚，寫下共商國是的時
代華章。踏上強國建設、民族復興新征程，每一年全國兩會，習近平總書記都會圍繞推進中國式
現代化，同全國人大代表、全國政協委員真情互動、深入交流
　
上交所發布行動方案引導行業踐行中國特色金融文化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海證券交易所向行業機構發布《關於進一步發揮交易所功能　引導行業踐行中國特色金融文化
的行動方案》。據悉，《行動方案》立足交易所功能發揮，聚焦弘揚和踐行中國特色金融文化，
圍繞引領誠實守信的道德觀、培育以義取利的義利觀、厚植穩健審慎的風險觀、激發守正創新的
發展觀、強化依法合規的治理觀，引導行業機構把牢文化建設正確方向，堅守金融報國擔當和為
民情懷，將「五要五不」與主責主業有機融合，做中國特色金融文化的踐行者、引領者和傳播者

　
２月中小企業發展指數全面上升　市場需求與資金狀況雙改善
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１２日，中國中小企業協會發布數據顯示，２月中小企業發展指數為８９﹒８，較１月上升
０﹒８點，實現連續兩個月回升，是近四年來的最高值，市場需求回暖與資金狀況改善成為主要
驅動力。分項指數、行業指數及區域指數全面上升，彰顯中小企業景氣水平回升向好，企業經營
向「暖」。
　
　
《證券時報》
　
《習近平關於加強黨的作風建設論述摘編》出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於加強黨的作風建設論述摘編》一書，近日由中央
文獻出版社出版，在全國發行。黨的作風就是黨的形象，關繫人心向背，決定黨和國家事業成敗
。習近平同志圍繞加強黨的作風建設發表的一系列重要論述，立意高遠，內涵豐富，思想深刻，
對於持之以恆正風肅紀，鍥而不捨落實中央八項規定精神，以釘釘子精神糾治「四風」，推進作
風建設常態化長效化，保持以黨的自我革命引領社會革命的高度自覺，堅持用改革精神和嚴的標
准管黨治黨，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心，推動中國式現代化行穩致
遠，具有十分重要的意義。
　
中央黨的建設工作領導小組召開會議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央黨的建設工作領導小組１２日召開會議，學習貫徹習近平總書記關於深入貫徹中央八項規定
精神學習教育的重要講話和重要指示精神，研究部署學習教育工作。會議指出，黨中央決定，自
２０２５年全國兩會後至７月在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育。習近平總書記高
度重視，親自謀劃確定學習教育主題，發表重要講話，作出重要指示，為開展學習教育指明了方
向。
　
上交所引導行業踐行中國特色金融文化
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３月１２日，上交所向行業機構發布《關於進一步發揮交易所功能　引導行業踐行中國特色金融
文化的行動方案》。《行動方案》立足交易所功能發揮，聚焦弘揚和踐行中國特色金融文化，圍
繞引領誠實守信的道德觀、培育以義取利的義利觀、厚植穩健審慎的風險觀、激發守正創新的發
展觀、強化依法合規的治理觀，引導行業機構把牢文化建設正確方向，堅守金融報國擔當和為民
情懷，將「五要五不」與主責主業有機融合，做中國特色金融文化的踐行者、引領者和傳播者。
（ｅｗ）

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