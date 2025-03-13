《神州經脈》深圳ＣＰＩ轉跌，阿里推「ＡＩ超級框」，滬指兩連跌

《神州經脈》Ａ股市場震盪收低，滬綜指全日（１３日）跌０﹒３９％，兩連跌，收報

３３５８﹒７３點，深成指則挫０﹒９９％，創業板收跌１﹒１５％；半導體和人工智能

（ＡＩ）等科創板塊領跌大市。分析人士認為，板塊會有輪動調整，但市場總體還是震盪偏穩的

格局。



滬深全天交易額１﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少７７１億元或４﹒６％

。個股跌多漲少，兩市近３７００隻個股下調。第一上海證券首席策略師葉尚志認為，Ａ股大概

率還是會延續震盪，「現在大家首先求穩，因為外部的一些情況都挺混亂的，所以其實都求穩了

」。



美國通脹壓力暫緩，而美債收益率反彈為美元走勢提供支撐，同時受特朗普威脅升級全球貿

易戰影響，短期市場情緒料保持謹慎，人民幣大概率維持區間波動。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４２７，較上個交易日４時３０分收盤價小升１８點子，全日在

７﹒２２９４至７﹒２４５７之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７２８，較上個交

易日跌３２點子，與市場預測偏離擴至逾７１０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 官媒昨報道指中國商務部等相關部門日前約談沃爾瑪了解情況，因沃爾瑪要求中國供應商

大幅降價，承擔美方加徵的關稅成本。商務部新聞發言人何咏前今日在新聞發布會上回應稱，注

意到了媒體的有關報道，也陸續收到了部分企業的反應，因此商務部相關司局向沃爾瑪公司了解

了有關情況，沃爾瑪公司對相關情況進行了說明。



２﹒ 商務部發言人何咏前在例行發布會表示，２０２４年，２２個自貿試驗區實際使用外資

（ＦＤＩ）為２８２﹒５億美元，佔全國的２４﹒３％，比重較２０２３年進一步提升，對吸引

外資產生了顯著的帶動作用。下一步，將更好發揮自貿試驗區先行先試作用，積極推動相關領域

開放試點項目落地，深入對接國際高標準經貿規則，開展更廣領域、更深層次、更大力度的制度

型開放試驗，打造透明、穩定、可預期的制度環境，為包括外資企業在內的各類經營主體提供更

大的發展空間。



３﹒ 內地《環球時報》報道，中國駐泰國大使韓志強日前受訪時表示，近期針對泰緬邊境連續

發生網賭電詐惡性案件，中國、泰國、緬甸合力開展集中打擊行動，多個電詐窩點被鏟除，大批

嫌犯落網。目前已有兩千多名中國籍犯罪嫌疑人被遣返回國。中方將繼續深化同包括泰國在內的

相關國家之間的執法合作，加大力度打擊電詐網賭、人口販賣等跨境違法犯罪活動，全力協調查

找解救失聯、被困人員。韓志強又提到，中泰雙方正積極籌備泰國國王將於今年下半年對中國進

行歷史性國事訪問。



４﹒ 阿里巴巴宣布推出ＡＩ旗艦應用－－新夸克。新夸克基於阿里通義領先的推理及多模態大

模型，全面升級為一個無邊界的「ＡＩ超級框」，為２億用戶帶來全新體驗。阿里巴巴表示，未

來通義系列模型的最新成果都將第一時間接入夸克。據介紹，目前市場主流的ＡＩ產品形態是

Ｃｈａｔｂｏｔ，夸克則希望更進一步，將ＡＩ對話、深度思考、深度搜索、深度研究、深度執

行整合到一起，以一個極簡的「ＡＩ超級框」，滿足用戶所有需求。



５﹒ 廣州南沙區政府宣布，為全面落實廣東「百萬英才匯南粵」行動計劃，南沙即將出台《「

圖南之智」若干措施》。當中最受關注的措施是免費住宿－－在校大學生來南沙考察可享３晚免

費住宿；應屆畢業生（含離校２年內未就業的高校畢業生）來南沙面試可享７晚全免，入職或創

業再享１５晚「過渡期」免費住宿。此外，省內市外及港澳地區應屆高校畢業生面試享３００元

交通補貼，省外應屆高校畢業生享８００元補貼。新引進落戶的本科生、碩士、博士每月分別可

申領１０００元、２０００元、４０００元生活補貼，連續支持３０個月。



６﹒ 北京海關公布，今年前２個月，京津冀地區合計出口２０７０﹒５億元，創歷史同期新高

，同比增長２﹒１％。２０２５年前２個月北京地區（含中央在京單位）出口９４７﹒８億元，

同比增長５﹒５％，高於全國出口增速２﹒１個百分點。不過，北京首２月的進口數據暫沒見公

布。



７﹒ 國家統計局深圳調查隊公布，今年２月，深圳居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比由１月的

上漲１﹒１％轉為下降０﹒７％，同比亦由１月的上漲１％轉為下降０﹒８％，同比降幅略遜於

全國水平的０﹒７％。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比由上月上漲１﹒１％轉為下降

０﹒５％。從環比看，食品價格由上月上漲０﹒６％轉為下降０﹒２％，非食品價格由上月上漲

１﹒２％轉為下降０﹒７％。從同比看，食品價格下降２﹒５％，影響ＣＰＩ下降約０﹒３８個

百分點；非食品價格下降０﹒５％，影響ＣＰＩ下降約０﹒３９個百分點。



８﹒ 計劃今夏開園的上海樂高樂園宣布，目前８０％的騎乘設備已安裝完畢：２４個騎乘項目

中，有１２個進入調試階段。其中，飛龍過山車已經安裝完成，高６０米的樂高樂園觀光塔也已

完成安裝並開啟測試，高２６米重１３６噸的全球最大巨型樂高人仔「搭搭」安裝完畢，全球首

創樂高大飛車、樂高悟空小俠花果山冒險均安裝完成，進入設備調試階段。（ｓｌ）

