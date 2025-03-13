《鍾之日記》港股連跌五日，新世界迎轉機

《鍾之日記》３月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國２月份通脹放緩，隔夜美股有見穩跡象，納指漲１％，港股今早小幅高開，但全球貿易

戰開打，無助市場氣氛，中芯（００９８１）領跌下，港股掉頭向下，最多跌超４００點，全日

計恒生指數收報２３４６２，跌１３７點或０﹒６％，五連跌，累計跌幅３﹒７７％；今日主板

成交超２３３８億元。



＊Ａ股兩連跌，半導體、機器人最傷＊



Ａ股市場震盪收低，滬綜指全日跌０﹒３９％，兩連跌，收報３３５８﹒７３點，深成指則

挫０﹒９９％，創業板收跌１﹒１５％；半導體和人工智能（ＡＩ）等科創板塊領跌大市。分析

人士認為，板塊會有輪動調整，但市場總體還是震盪偏穩的格局。



滬深全天交易額１﹒６萬億元人民幣，較上個交易日減４﹒６％。個股跌多漲少，兩市近

３７００隻個股下調。第一上海證券首席策略師葉尚志認為，Ａ股大概率還是會延續震盪，「現

在大家首先求穩，因為外部的一些情況都挺混亂的，所以其實都求穩了。」他說。包括兩會對政

策的定調，ＧＤＰ今年５％左右的目標，財政赤字率也提升到４％左右，這些都體現了穩的基調

。



官媒《經濟日報》發表題為《穩住股市的決心就是信心》的評論文章稱，今年的政府工作報

告首次把穩住樓市股市寫進總體要求，並提出更大力度促進樓市股市健康發展，再次凸顯股市的

重要地位，體現出黨中央、國務院要穩住股市的態度和決心。



板塊方面，半導體全天跌近３％，人形機器人概念挫４﹒４％，ＡＩ眼鏡、智譜ＡＩ等跌幅

靠前。上漲方面，受美國關稅政策不確定性影響，資金流入煤炭、石油及黃金等板塊避險，Ａ股

煤炭股升逾４％。



＊國家喊話要支持，新世界股價暫靠穩＊



新世界發展（０００１７）財困，據報中國監管機構已指示４大國有銀行出手支持，與此同

時，中國政府官員已與新世界主席鄭家純會談，敦促他避免新世界進行債務重組，擔心此舉將加

劇房地產行業的低迷局面。



信貸情報與資料供應商Ｏｃｔｕｓ引述知情人士透露，中國四大行：建設銀行、農業銀行、

工商銀行及中國銀行收到指示，維持對新世界的現有信貸額度，並尋找向新世界提供額外融資的

途徑。上述銀行正查核目前對新世界的風險敞口及評估敞口可能增加的後果。



新世界家族一直與北京領導人關係良好，第二代接班人鄭家純，曾擔任中國全國政協常務委

員，第三代接班人是鄭志剛。自傳出財政問題後，新世界股價由去年１０月的高位１０﹒５元，

持續滑落，今日收升１﹒２％，報５﹒２４元。



＊國泰績後下調，大行降目標價＊



國泰航空（００２９３）昨日公布業績，去年純利按年升１％至９８﹒８８億元，好過預期

，派發第二次中期息０﹒４９元，按年增１４％，全年股息增逾六成至０﹒６９元。然而，期內

燃油對沖收益大減９５％至僅３５００萬元，而旗下香港快運盈轉虧４億元。國泰昨日股價衝高

回落，今早輕微低開後沽盤湧現，一度跌穿５０天線，全日收挫５﹒５％，報１０﹒３元。



國泰績後遭多間大行下調目標價或評級，主要憂慮美國加徵對華關稅可能影響其貨量增長。

摩通將國泰評級由「增持」降至「中性」，目標價亦由１２﹒３元降至１１元，指雖然國泰去年

業績強勁且派息增加，但基於之前股價上升已多，遠遠超過全球同業及大市指數，亦接近該行較

早前目標價。其市帳率達１﹒２倍，處於高位，為平衡風險回報，下調國泰投資評級及目標價。



另外，滙豐環球研究認為，美國對中國加徵關稅等，預計對航空貨運需求造成顯著影響等，

可能影響國泰今年後續的貨量增長，故調低國泰今明兩年盈利預測５％至１１％，評級由「持有

」降至「減持」，目標價由９﹒７元下調５％至９﹒２元。



至於摩根士丹利則說，國泰全年收入基本上符合該行預期，雖然客運收入稍為下跌，但被其

他收入好於預期表現所抵銷。貨運雖於去年需求強勁，但考慮到貿易摩擦可能造成干擾，相關前

景並不明朗，但尚未觀察到結構性影響。國泰管理層對今年的前景持平衡態度，當中就客運而言

，區域收益已正常化，而長途航線收益可能繼續正常化，該行予「大市同步」評級，目標價

９﹒１元。



國泰股價已連跌三日，累挫約７﹒８％；另外三大中資航空股表現不濟，國航

（００７５３）收跌１﹒４％，南航（０１０５５）挫２﹒６％，東航（００６７０）無升跌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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