《中國要聞》廣電總局發布管理提示：微短劇創作不能一味求「爽」

《經濟通通訊社１３日專訊》據《新華社》報道，國家廣播電視總局網絡視聽司日前發布管

理提示，指出微短劇創作要「接地氣」，回歸生活和藝術本身，不能一味求「爽」。



管理提示指出，微短劇創作不能脫離現實，不能沉溺於低俗的設定，應當在關注人民群眾需

求、體現現實關懷的同時，堅持基本常識，堅守主流價值，傳播主流文化，關注時代精神，給人

以啟迪和思考。（ｓｌ）

