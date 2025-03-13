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AH股新聞

13/03/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，國常會促做好政策儲備

　　《經濟通通訊社１３日專訊》全球貿易戰，歐盟和加拿大先後宣布對美國鋼鋁關稅的反制措
施，美國總統特朗普誓言將予以回應。美國２月通脹數據低於預期，隔夜科技股力挺美股反彈，
納指漲超１％，中概股則回落。滬深股市今早集體小幅低開，滬綜指低開０﹒０２％，報
３３７１﹒０９點，深成指低開０﹒１２％，創業板指低開０﹒０８％。
　
　　國務院總理李強昨日主持召開國務院常務會議，會議指出，剛閉幕的全國人大會議審議通過
的《政府工作報告》，明確了全年經濟社會發展目標任務。各部門、各單位要細化措施加快落實
，與各種不確定因素搶時間，緊抓快幹、靠前發力。同時密切跟蹤形勢變化，做好政策儲備，確
保需要時能夠及時推出、盡快見效。
　
　　此外，工信部會議強調，今年要推動產業體系優化升級，開展標準提升引領傳統產業優化升
級行動，加快製造業數字化及綠色化轉型，持續推進「人工智能＋」行動，加快６Ｇ研發進程，
適時擴大電訊業務對外開放試點範圍，並要培育壯大智能網聯新能源汽車、商業航天、低空經濟
、生物製造、具身智能等新興產業和未來產業。
　
　　人民銀行今日進行３５９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１０４５億元逆
回購到期，即今日淨回籠６８６億元，本月以來連續第９個交易日收水共１１２８７億元。
（ｒｙ）

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