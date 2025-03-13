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AH股新聞

13/03/2025 11:41

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒４％機器人領跌，瑞銀指Ａ股可追漲

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市早盤低開低走，滬綜指半日收跌０﹒４４％，報
３３５７﹒０２點，深成指更跌１﹒０２％，創業板指收低０﹒９９％。兩市上午成交
１０２２９億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段增加１８７億元或２％。個股跌多漲少
，滬深共４３００隻個股下調，人形機器人概念持續調整，板塊指數上午收挫４﹒７％，捷昌驅
動（滬：６０３５８３）跌停。另通用機械、Ｓｏｒａ概念跌幅亦居前，煤炭、石油及黃金等防
御性板塊表現較好。
　
＊瑞銀：Ａ股有追趕上漲的潛力＊
　
　　瑞銀研報指出，人工智能（ＡＩ）概念股在港股表現突出，Ａ股則相對滯後，可能反映投資
者仍然擔心中國的宏觀經濟復甦，但相信隨著政策更加傾向消費，Ａ股有追趕上漲的潛力，並將
最偏好行業從互聯網轉向消費股，然而，要警惕美國優先投資政策可能帶來的不確定性。
　
　　瑞銀表示，Ｈ股的估值已不再便宜，偏好Ａ股而非Ｈ股，因為Ａ股應會持續受益於國內流動
性改善、強有力的監管支持，以及宏觀環境的改善。報告又稱，雖然在中國由ＡＩ驅動的反彈仍
有空間，但Ａ股科技、媒體及通訊（ＴＭＴ）可能是ＡＩ主題的更好選擇，其中許多是上遊企業
，如半導體公司。
　
＊資金避險，流入煤炭、黃金板塊＊
　
　　黃金概念早盤拉升，明牌珠寶　（深：００２５７４）及萊紳通靈（滬：６０３９００）漲
停。因關稅不確定性推動資金流向避險，美國通脹降溫令市場對美聯儲降息的預期保持不變，此
外，市場對俄烏停火的樂觀情緒降溫，黃金價格大幅上漲，現貨黃金周三（１３日）收盤大漲
１７﹒６５美元，漲幅０﹒６１％，報２９３３﹒２２美元╱盎司。金價盤中最高觸及
２９４０﹒５４美元╱盎司。
　
　　另外，煤炭股半日收漲４﹒２％，大有能源（滬：６００４０３）、美錦能源
（深：０００７２３）雙雙升停。東興證券近期研報稱，基本面來看，動力煤供需兩弱，政策加
碼疊加煤炭兩協會發布倡議書，二季度煤價有望止跌回穩。估值方面，有所上升但仍處於低位，
疊加市值考核推進，煤炭核心價值有望提升。東興證券並指，多頻次高分紅和低估值，煤炭核心
紅利價值資產有望再起，適合充當投資收益的堅實底盤，值得重點配置。（ｒｙ）

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