《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒４％機器人領跌，瑞銀指Ａ股可追漲

《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市早盤低開低走，滬綜指半日收跌０﹒４４％，報

３３５７﹒０２點，深成指更跌１﹒０２％，創業板指收低０﹒９９％。兩市上午成交

１０２２９億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段增加１８７億元或２％。個股跌多漲少

，滬深共４３００隻個股下調，人形機器人概念持續調整，板塊指數上午收挫４﹒７％，捷昌驅

動（滬：６０３５８３）跌停。另通用機械、Ｓｏｒａ概念跌幅亦居前，煤炭、石油及黃金等防

御性板塊表現較好。



＊瑞銀：Ａ股有追趕上漲的潛力＊



瑞銀研報指出，人工智能（ＡＩ）概念股在港股表現突出，Ａ股則相對滯後，可能反映投資

者仍然擔心中國的宏觀經濟復甦，但相信隨著政策更加傾向消費，Ａ股有追趕上漲的潛力，並將

最偏好行業從互聯網轉向消費股，然而，要警惕美國優先投資政策可能帶來的不確定性。



瑞銀表示，Ｈ股的估值已不再便宜，偏好Ａ股而非Ｈ股，因為Ａ股應會持續受益於國內流動

性改善、強有力的監管支持，以及宏觀環境的改善。報告又稱，雖然在中國由ＡＩ驅動的反彈仍

有空間，但Ａ股科技、媒體及通訊（ＴＭＴ）可能是ＡＩ主題的更好選擇，其中許多是上遊企業

，如半導體公司。



＊資金避險，流入煤炭、黃金板塊＊



黃金概念早盤拉升，明牌珠寶 （深：００２５７４）及萊紳通靈（滬：６０３９００）漲

停。因關稅不確定性推動資金流向避險，美國通脹降溫令市場對美聯儲降息的預期保持不變，此

外，市場對俄烏停火的樂觀情緒降溫，黃金價格大幅上漲，現貨黃金周三（１３日）收盤大漲

１７﹒６５美元，漲幅０﹒６１％，報２９３３﹒２２美元╱盎司。金價盤中最高觸及

２９４０﹒５４美元╱盎司。



另外，煤炭股半日收漲４﹒２％，大有能源（滬：６００４０３）、美錦能源

（深：０００７２３）雙雙升停。東興證券近期研報稱，基本面來看，動力煤供需兩弱，政策加

碼疊加煤炭兩協會發布倡議書，二季度煤價有望止跌回穩。估值方面，有所上升但仍處於低位，

疊加市值考核推進，煤炭核心價值有望提升。東興證券並指，多頻次高分紅和低估值，煤炭核心

紅利價值資產有望再起，適合充當投資收益的堅實底盤，值得重點配置。（ｒｙ）

