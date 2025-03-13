《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒３９％兩連跌，半導體、ＡＩ板塊調整

《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股市場震盪收低，滬綜指全日跌０﹒３９％，兩連跌，收報

３３５８﹒７３點，深成指則挫０﹒９９％，創業板收跌１﹒１５％；半導體和人工智能

（ＡＩ）等科創板塊領跌大市。分析人士認為，板塊會有輪動調整，但市場總體還是震盪偏穩的

格局。



滬深全天交易額１﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少７７１億元或４﹒６％

。個股跌多漲少，兩市近３７００隻個股下調。第一上海證券首席策略師葉尚志認為，Ａ股大概

率還是會延續震盪，「現在大家首先求穩，因為外部的一些情況都挺混亂的，所以其實都求穩了

。」他說。包括兩會對政策的定調，ＧＤＰ今年５％左右的目標，財政赤字率也提升到４％左右

，這些都體現了穩的基調。



官媒《經濟日報》發表題為《穩住股市的決心就是信心》的評論文章稱，今年的政府工作報

告首次把穩住樓市股市寫進總體要求，並提出更大力度促進樓市股市健康發展，再次凸顯股市的

重要地位，體現出黨中央、國務院要穩住股市的態度和決心。



板塊方面，半導體全天跌近３％，人形機器人概念挫４﹒４％，ＡＩ眼鏡、智譜ＡＩ等跌幅

靠前。上漲方面，受美國關稅政策不確定性影響，資金流入煤炭、石油及黃金等板塊避險，Ａ股

煤炭股升逾４％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９１１﹒５８ －０﹒４０

上證指數 ３３５８﹒７３ －０﹒３９ ６３６２﹒１２

深證成指 １０７３６﹒１９ －０﹒９９ ９７０５﹒１７

創業板指 ２１６６﹒００ －１﹒１５

科創５０ １０６９﹒７０ －２﹒１１

Ｂ股指數 ２６７﹒０３ －０﹒１０ ２﹒６２

深證Ｂ指 １２１２﹒１１ ＋０﹒１３ ０﹒６８

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