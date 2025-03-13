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AH股新聞

13/03/2025 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒３９％兩連跌，半導體、ＡＩ板塊調整

　　《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股市場震盪收低，滬綜指全日跌０﹒３９％，兩連跌，收報
３３５８﹒７３點，深成指則挫０﹒９９％，創業板收跌１﹒１５％；半導體和人工智能
（ＡＩ）等科創板塊領跌大市。分析人士認為，板塊會有輪動調整，但市場總體還是震盪偏穩的
格局。
　
　　滬深全天交易額１﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少７７１億元或４﹒６％
。個股跌多漲少，兩市近３７００隻個股下調。第一上海證券首席策略師葉尚志認為，Ａ股大概
率還是會延續震盪，「現在大家首先求穩，因為外部的一些情況都挺混亂的，所以其實都求穩了
。」他說。包括兩會對政策的定調，ＧＤＰ今年５％左右的目標，財政赤字率也提升到４％左右
，這些都體現了穩的基調。
　
　　官媒《經濟日報》發表題為《穩住股市的決心就是信心》的評論文章稱，今年的政府工作報
告首次把穩住樓市股市寫進總體要求，並提出更大力度促進樓市股市健康發展，再次凸顯股市的
重要地位，體現出黨中央、國務院要穩住股市的態度和決心。
　
　　板塊方面，半導體全天跌近３％，人形機器人概念挫４﹒４％，ＡＩ眼鏡、智譜ＡＩ等跌幅
靠前。上漲方面，受美國關稅政策不確定性影響，資金流入煤炭、石油及黃金等板塊避險，Ａ股
煤炭股升逾４％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９１１﹒５８　　－０﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３５８﹒７３　　－０﹒３９　　　　６３６２﹒１２　　
　　深證成指　　１０７３６﹒１９　－０﹒９９　　　　９７０５﹒１７　　
　　創業板指　　２１６６﹒００　　－１﹒１５　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０６９﹒７０　　－２﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒０３　　－０﹒１０　　　　　２﹒６２　　　　
　　深證Ｂ指　　１２１２﹒１１　　＋０﹒１３　　　　　０﹒６８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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