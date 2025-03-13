《華為動向》華為下周四舉行新品發布會推出原生鴻蒙正式版手機

《經濟通通訊社１３日專訊》華為終端微博宣布，華為Ｐｕｒａ先鋒盛典及鴻蒙智行新品發
布會將於３月２０日（下周四）下午２時３０分舉行。華為終端ＢＧ首席執行官何剛在帖文下方
留言稱，「首款為原生鴻蒙而生的手機！３月２０日見！」
華為終端ＢＧ董事長余承東昨在微博發短片透露，下周將發布一款「別人想不到的產品」，
並稱這是首款搭載原生鴻蒙正式版的手機，「華為終端將全面進入原生鴻蒙時代」。（ｓｌ）
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13/03/2025 09:53
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布會將於３月２０日（下周四）下午２時３０分舉行。華為終端ＢＧ首席執行官何剛在帖文下方
留言稱，「首款為原生鴻蒙而生的手機！３月２０日見！」
華為終端ＢＧ董事長余承東昨在微博發短片透露，下周將發布一款「別人想不到的產品」，
並稱這是首款搭載原生鴻蒙正式版的手機，「華為終端將全面進入原生鴻蒙時代」。（ｓｌ）
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