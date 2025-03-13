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AH股新聞

13/03/2025 10:18

【大國博弈】因美納回應基因測序儀被禁輸華：充分尊重中方決定

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國基因測序巨頭因美納（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）周二（１１日
）首度回應被中國商務部禁止對華出口基因測序儀一事，稱「充分尊重中國商務部的決定」，並
將繼續遵循市場化、法制化原則開展全球運營，嚴格遵守包括中國在內的各市場所在國家或地區
的法律法規。
　
　　因美納今年２月４日被商務部列入不可靠實體清單。根據相關機制，因美納當日起可被限制
或者禁止其從事與中國有關的進出口活動；限制或者禁止其在中國境內投資；限制或者禁止其相
關人員、交通運輸工具等入境；限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居留資
格；根據情節輕重給予相應數額的罰款；以及其他必要的措施。３月４日，商務部公布對因美納
採取的不可靠實體清單處理措施－－禁止其對華出口基因測序儀。
　
　　《財新》指出，此事對中國基因測序行業帶來較大影響。因美納在中國深耕二十年，下游客
戶遍布全國，既有科研院所、醫療機構，也有基因檢測企業。時任因美納全球副總裁兼大中華區
總經理的李慶曾在２０２１年一次公開會議上表示，當時因美納在中國的測序儀裝機量超過
１７００台，佔當時全球裝機量的１０％以上。
　
＊行業關注在華組裝貼牌因美納測序儀等是否受影響＊
　
　　此外，還有一些下游客戶做因美納測序儀的貼牌業務，即進口品牌將某一產品授權中國合作
夥伴，由合作夥伴在華組裝，走國內註冊審批流程拿證；亦有很多基因檢測公司研發的腫瘤等檢
測試劑盒，是基於因美納測序儀申報、註冊、拿證。未來這些存量設備的試劑購置與儀器使用、
貼牌設備的生產、已獲證試劑盒的臨床應用，或都將受到影響，下游客戶將面臨不小的衝擊。
　
　　當下行業最為關注的，是政策執行的嚴苛程度－－除了測序儀出口外，與測序儀專門配套的
試劑、耗材是否受到影響；以及在華組裝貼牌的測序儀是否受到影響。
　
　　因美納２０２２年已於上海啟動國內首個生產製造基地，該生產基地在２０２３年擴建並交
付首批國產化產品，實現了１６款試劑、兩款測序儀的本土製造，但產量尚未披露。
　
　　據因美納２０２４年財報，其２０２４財年核心業務收入為４３﹒３億美元，較上一年下降
２％，毛利率為６７﹒１％，淨利潤為８﹒９億美元。其大中華區２０２４年核心業務收入為
３﹒０８億美元，僅佔總收入的７％，較上一年下降了２０％。（ｓｌ）

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