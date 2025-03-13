《神州債市》近兩周７６隻信用債取消發行，投標「發飛」現象出現

《經濟通通訊社１３日專訊》內地債市近期出現「倒春寒」，受股債輪動、資金面偏緊等因

素影響，不少機構開始著手調整配置，而這拖累了一級市場的債券發行。３月以來短短不足兩周

，累計６８６隻擬發行信用債中，就有７６隻取消發行，相當於每１１隻擬發信用債中就有１隻

取消發行。發行成功的信用債有４７５隻，規模約４０２９億元人民幣，平均利率為２﹒４５％

，較２０２５年１月時平均發行利率顯著上行３５個基點。



具體來看，近兩周取消發行的信用債期限基本在２年以上，以５年期券種為主，並且在投標

中出現了「發飛」現象，即一級市場發行利率的投標區間明顯高於同期限券種的市場利率。債券

發行利率通常應該低於市場利率，惟實際遠高於市場預期，反映市場對債券的交易價值預期悲觀

，也導致債券發行遇冷。



華西證券宏觀固收研報表示，由於資金面仍未見明顯放鬆，資金利率維持在１﹒８％附近，

如果情況持續，或將推高債市的定價中樞，導致超調。不過研報也認為，目前行情已進入調整尾

聲，「因為這一輪管控的初衷，是規避市場單邊下行的風險，而收益率單邊上行同樣也是風險」

。下一步，如果人行公開市場投放流動性回暖、降準降息落地或重啟公開市場買債等，將有助於

行情企穩。（ｓｌ）

