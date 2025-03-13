Ｐｕｍａ宣布全球裁員５００人：中國和美國需求疲軟

《經濟通通訊社１３日專訊》據外電報道，德國運動服飾品牌Ｐｕｍａ周二晚宣布將在全球

裁員５００人，並將關閉一些不盈利的門店；５００個裁員崗位中約１５０個將在Ｐｕｍａ總部

裁撤。Ｐｕｍａ全球約有２﹒１萬名員工。Ｐｕｍａ並已啟動一項成本削減計劃，目標到

２０２７年達到８﹒５％的息稅前利潤率，而２０２４年為７﹒１％。



Ｐｕｍａ周二晚發布的２０２５年第一季度和全年的財務預期令人失望，遠低於市場預期，

主要原因是美國和中國的需求疲軟。Ｐｕｍａ預計，在貨幣調整基礎上，銷售增長將在低至中個

位數的百分比區間內，比市場預期的６﹒７％的差距很大。Ｐｕｍａ還預測調整後的息稅前利潤

將在５﹒２億歐元至６億歐元的區間內，而市場預期為７﹒０２億歐元。



消息傳出後，Ｐｕｍａ美股股價暴跌近２３％。Ｐｕｍａ １月宣布的季度銷售和年度利潤

不佳，再加上周二的前景預測，令市場擔憂Ｐｕｍａ能否與對手Ａｄｉｄａｓ和Ｎｉｋｅ展開競

爭。



據初步數據顯示，２０２４年Ｐｕｍａ淨利潤為２﹒８２億歐元，低於２０２３年的

３﹒０５億歐元，主要受債務利息支出增加和非控股權益增長影響。全年銷售額增長４﹒４％，

達到８８﹒１７億歐元，其中歐洲、中東和非洲地區增長１４﹒３％，大中華區增長７﹒４％。

鞋類和服裝銷售額分別增長９﹒２％和８﹒８％。



對於美國對中國產品加徵關稅問題，Ｐｕｍａ方面回應稱，輸美的中國製運動鞋佔比已從以

往的３０％降至１０％，此前已要求供應商將生產線從中國轉移至印尼等其他國家。（ｓｌ）

