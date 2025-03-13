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AH股新聞

13/03/2025 14:37

《大灣區》深圳２月ＣＰＩ同比降０﹒８％，核心ＣＰＩ升轉降

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局深圳調查隊公布，今年２月，深圳居民消費價格指
數（ＣＰＩ）環比下降０﹒７％，同比下降０﹒８％，同比降幅略遜於全國水平的０﹒７％。扣
除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比由上月上漲１﹒１％轉為下降０﹒５％。
　
＊節後需求回落，價格環比降幅大＊
　
　　從環比看，ＣＰＩ下降０﹒７％。其中，食品價格由上月上漲０﹒６％轉為下降０﹒２％。
食品中，節後消費需求回落，市場供應總體充足，大米、鮮菜、豬肉和雞蛋價格分別下降
３﹒８％、３﹒０％、２﹒７％和１﹒６％。
　
　　非食品價格由上月上漲１﹒２％轉為下降０﹒７％。非食品中，節後出行需求回落，飛機票
、交通工具租賃費和旅行社收費價格分別下降３９﹒７％、２９﹒５％和１１﹒６％；隨著務工
人員陸續返崗，部分服務價格恢復至節前水平，家政服務、美髮、車輛修理與保養、寵物服務等
價格均有下降，降幅在６﹒６％－２４﹒１％之間。
　
＊食品價格同比降２﹒５％＊
　
　　從同比看，ＣＰＩ下降０﹒８％。其中，食品價格下降２﹒５％，影響ＣＰＩ下降約
０﹒３８個百分點。食品中，蝦蟹類、大米和鮮菜價格分別下降１６﹒７％、８﹒３％和
７﹒２％。非食品價格下降０﹒５％，影響ＣＰＩ下降約０﹒３９個百分點。非食品中，服務價
格下降１﹒８％，主要因出行類服務價格回落較多，其中飛機票、交通工具租賃費、旅行社收費
價格均由漲轉降，分別下降３５﹒１％、２２﹒４％和２２﹒１％。
　
　　據測算，在２月份下降０﹒８％的ＣＰＩ同比變動中，翹尾影響約為－１﹒３個百分點，今
年價格變動的新影響約為０﹒５個百分點。（ｓｌ）

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