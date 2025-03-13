  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2025 17:39

《神州金融》人行：研究創設新工具，重點支持科技創新投融資等

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行黨委今日召開擴大會議，深入學習習近平總書記在全
國兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議提出，要加強重大戰
略、重點領域和薄弱環節的金融服務。科學運用各項結構性貨幣政策工具，引導金融機構加力支
持科技金融、綠色金融、普惠小微、養老金融等領域。研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點
支持科技創新領域的投融資、促進消費和穩定外貿。
　
　　加強政策協同和傳導，支持經濟結構調整、轉型升級和新舊動能轉換，更好發揮貨幣政策和
財政貼息、風險補償等措施的協同效應。提升金融機構服務能力，豐富金融產品，完善內部制度
安排，強化信息科技支撐，優化金融資源配置。
　
＊人行：穩慎扎實推進人民幣國際化＊
　
　　此外，會議要求，進一步全面深化金融改革開放。加快完善中央銀行制度，健全貨幣政策和
宏觀審慎政策雙支柱調控框架，優化金融市場、金融服務和金融市場基礎設施體系，完善金融法
治。有序推進金融服務業和金融市場制度型開放，穩慎扎實推進人民幣國際化。積極參與國際金
融治理與合作，推進全球宏觀政策協調和國際金融規則制定。堅持統籌發展和安全，堅決維護國
家金融安全。（ｓｌ）

返回AH股新聞

上一篇新聞︰13/03/2025 17:42  《神州金融》人行：支持資本市場穩定發展，健全房地產金融制度

其他AH股新聞
More

13/03/2025 18:11  上海電氣︰通過第二次掛牌轉讓土地使用權議案，估值下調１０％

13/03/2025 17:55  《中國要聞》廣電總局發布管理提示：微短劇創作不能一味求「爽」

13/03/2025 17:43  復旦張江︰鹽酸氨酮戊酸顆粒劑臨床研究完成首例受試者入組

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處