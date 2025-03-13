《神州金融》人行：研究創設新工具，重點支持科技創新投融資等

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行黨委今日召開擴大會議，深入學習習近平總書記在全

國兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議提出，要加強重大戰

略、重點領域和薄弱環節的金融服務。科學運用各項結構性貨幣政策工具，引導金融機構加力支

持科技金融、綠色金融、普惠小微、養老金融等領域。研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點

支持科技創新領域的投融資、促進消費和穩定外貿。



加強政策協同和傳導，支持經濟結構調整、轉型升級和新舊動能轉換，更好發揮貨幣政策和

財政貼息、風險補償等措施的協同效應。提升金融機構服務能力，豐富金融產品，完善內部制度

安排，強化信息科技支撐，優化金融資源配置。



＊人行：穩慎扎實推進人民幣國際化＊



此外，會議要求，進一步全面深化金融改革開放。加快完善中央銀行制度，健全貨幣政策和

宏觀審慎政策雙支柱調控框架，優化金融市場、金融服務和金融市場基礎設施體系，完善金融法

治。有序推進金融服務業和金融市場制度型開放，穩慎扎實推進人民幣國際化。積極參與國際金

融治理與合作，推進全球宏觀政策協調和國際金融規則制定。堅持統籌發展和安全，堅決維護國

家金融安全。（ｓｌ）

