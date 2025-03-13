  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2025 16:29

《神州能源》清潔能源專項資金管理辦法調整非常規天然氣開採獎補

　　《經濟通通訊社１３日專訊》財政部印發《清潔能源發展專項資金管理辦法》，對清潔能源
發展專項資金安排做出規定，要求專項資金實行專款專用，專項管理等，其中對於使用專項資金
對煤層氣（煤礦瓦斯）、頁岩氣、致密氣等非常規天然氣開採利用給予獎補的規定有多項補充與
調整。《辦法》自發布日起施行，財政部２０２０年印發的《清潔能源發展專項資金管理暫行辦
法》同時廢止。
　
　　《辦法》指，專項資金是指通過中央一般公共預算安排，用於支持可再生能源、清潔化石能
源以及化石能源清潔化利用等能源清潔開發利用的專項資金。專項資金實行專款專用，專項管理
。實施期限為２０２５－２０２９年，到期後按照規定程序申請延續。專項資金支持範圍包括清
潔能源重點關鍵技術示範推廣和產業化示範；清潔能源規模化開發利用及能力建設；清潔能源公
共平台建設；清潔能源綜合應用示範等。
　
　　與此前《暫行辦法》相比，今次《辦法》在非常規天然氣開採利用獎補方面要求，非常規天
然氣採出後未立即利用以及用於上網發電且享受電價補貼的部分，不計入獎補範圍；又將非常規
天然氣開採利用項目細分為中央項目和地方項目兩類，申請獎補流程不一。《辦法》並將用來計
算獎補的非常規天然氣開採利用量中的煤層氣開採利用量系數由１﹒２上調至１﹒５，而致密氣
開採利用量的權重系數則自２０２５年的０﹒６逐漸降至２０２８－２９年的０﹒２。（ｓｌ）

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處