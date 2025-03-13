《神州能源》清潔能源專項資金管理辦法調整非常規天然氣開採獎補

《經濟通通訊社１３日專訊》財政部印發《清潔能源發展專項資金管理辦法》，對清潔能源

發展專項資金安排做出規定，要求專項資金實行專款專用，專項管理等，其中對於使用專項資金

對煤層氣（煤礦瓦斯）、頁岩氣、致密氣等非常規天然氣開採利用給予獎補的規定有多項補充與

調整。《辦法》自發布日起施行，財政部２０２０年印發的《清潔能源發展專項資金管理暫行辦

法》同時廢止。



《辦法》指，專項資金是指通過中央一般公共預算安排，用於支持可再生能源、清潔化石能

源以及化石能源清潔化利用等能源清潔開發利用的專項資金。專項資金實行專款專用，專項管理

。實施期限為２０２５－２０２９年，到期後按照規定程序申請延續。專項資金支持範圍包括清

潔能源重點關鍵技術示範推廣和產業化示範；清潔能源規模化開發利用及能力建設；清潔能源公

共平台建設；清潔能源綜合應用示範等。



與此前《暫行辦法》相比，今次《辦法》在非常規天然氣開採利用獎補方面要求，非常規天

然氣採出後未立即利用以及用於上網發電且享受電價補貼的部分，不計入獎補範圍；又將非常規

天然氣開採利用項目細分為中央項目和地方項目兩類，申請獎補流程不一。《辦法》並將用來計

算獎補的非常規天然氣開採利用量中的煤層氣開採利用量系數由１﹒２上調至１﹒５，而致密氣

開採利用量的權重系數則自２０２５年的０﹒６逐漸降至２０２８－２９年的０﹒２。（ｓｌ）

