《中國要聞》駐泰大使韓志強：二千多名中國籍電騙疑犯已遣返回國

《經濟通通訊社１３日專訊》泰緬邊境電信詐騙園區問題引發各方密切關注，內地《環球時

報》報道，中國駐泰國大使韓志強日前受訪時表示，近期針對泰緬邊境連續發生網賭電詐惡性案

件，中國、泰國、緬甸合力開展集中打擊行動，多個電詐窩點被鏟除，大批嫌犯落網。目前已有

兩千多名中國籍犯罪嫌疑人被遣返回國。



韓志強稱，中方對泰方採取強有力措施摧毀電詐團夥、維護中國及各國公民生命財產安全表

示讚賞。中方將繼續深化同包括泰國在內的相關國家之間的執法合作，加大力度打擊電詐網賭、

人口販賣等跨境違法犯罪活動，全力協調查找解救失聯、被困人員，切實維護人民群眾生命財產

安全和合法權益。同時，中方也要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，不從事違法犯罪活動

。



＊積極籌備泰王今年下半年對華歷史性國事訪問＊



此外，今年是中泰建交５０周年暨「中泰友誼金色５０年」。韓志強提到，泰國總理佩通坦

２月初訪華期間，中泰雙方強調加強發展戰略對接，深化新興經濟技術領域合作，積極籌備泰國

國王將於今年下半年對中國進行歷史性國事訪問。



被問到中泰鐵路項目時，韓志強指出，泰方表示將加快中泰鐵路一期工程建設，並將於年內

啟動二期工程。中方對此予以高度評價，並將積極提供協助與合作。未來，中泰鐵路將進一步向

南延伸，同馬來西亞、新加坡鐵路網貫通，可進一步推動中國與東南亞國家的互聯互通。這條「

泛亞鐵路」還可經「中歐班列」與歐洲相聯通，可謂前景無限。中老鐵路已經順利運營３年多時

間，中泰鐵路盡早建成，有助於中老泰聯通發展目標的實現，造福三國人民。（ｓｌ）

