《大灣區》南沙搶人才，應屆畢業生面試享免費住宿、路費補貼等

《經濟通通訊社１３日專訊》廣州南沙區政府宣布，為全面落實廣東「百萬英才匯南粵」行

動計劃，南沙即將出台《「圖南之智」若干措施》，創新推出一攬子人才政策舉措，著力破除制

約各類人才發展和流動的痛點堵點。



當中最受關注的措施是免費住宿－－在校大學生來南沙考察可享３晚免費住宿；應屆畢業生

（含離校２年內未就業的高校畢業生）來南沙面試可享７晚全免，入職或創業再享１５晚「過渡

期」免費住宿。



＊港澳生面試可享３００元交通補貼＊



報銷路費方面，省內市外及港澳地區應屆高校畢業生面試享３００元（人民幣．下同）交通

補貼，省外應屆高校畢業生享８００元補貼。生活補貼方面，新引進落戶的本科生、碩士、博士

每月分別可申領１０００元、２０００元、４０００元生活補貼，連續支持３０個月，兌現效率

倍增。



住房租賃方面，各類人才拎包入住－－為大專生提供「一張床」，本科生、碩士「一間房」

，博士「一套房」，花園小區、封閉管理、家電齊全，２４小時管家。應屆高校畢業生免租一年

，其他人才租金五折。在「南沙人才服務平台」小程序即申即享。



＊企業每招聘一名應屆生每月最高享６０００元補貼＊



助企招聘方面，本地企業每招１名應屆生，按每月補１０００元，最高６０００元。小微企

業招用畢業２年內大學生，按為其實際繳納社保費用，享受最長２年社保費用全額補貼。



海外人才方面，海外ＳＴＥＭ博士人才驛站進站博士享每月最高２萬元經費支持和一攬子服

務，打造海外青年科技人才來華（回國）「第一站」。新引進國際名校博士最高１００萬元獎勵

， 留學人員創業項目最高１００萬元扶持。



在２月５日舉行的２０２５年全省高質量發展大會上，廣東向全球發出「史上最強求賢令」

，宣布實施「百萬英才匯南粵」行動計劃，明確將以「粵聚英才、粵見未來」為主題，以具競爭

力的薪酬和崗位，吸納１００萬高校畢業生和各類人才來粵就業創業。南沙即將出台的《「圖南

之智」若干措施》被視為對該行動計劃的有力響應。（ｓｌ）

