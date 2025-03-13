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AH股新聞

13/03/2025 08:39

中國旭陽（１９０７）擬賣資產兼購新股成億華通控股股東，訂框架

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國旭陽集團（０１９０７）公布，與北京億華通
（０２４０２）（滬：６８８３３９）簽訂一份發行股份購買資產，並募集配套資金的框架協議
，擬向北京億華通出售定州旭陽氫能全部股權，以換取北京億華通將按每股１８﹒５３元（人民
幣．下同）發行新Ａ股，以及該集團擬按每股１８﹒５３元認購北京億華通新Ａ股以向北京億華
通提供配套資金，潛在增資的總額將不超過５﹒５億元，且不超過潛在出售事項的交易價格。
　
　　該集團指，在潛在出售事項及潛在增資完成後，將成為北京億華通的控股股東，持股比例低
於３０％，但控制北京億華通董事會。對價股份及增發股份的每股發行價格不低於框架協議簽訂
日前２０個交易日北京億華通Ａ股交易均價的８０％，符合發行股份價格規定。
　
　　該集團指，潛在出售事項交易價格將參考獨立資產評估機構出具的資產評估報告載明的評估
值，由雙方協商後在後續簽訂的正式協議中予以確定。有關審計及評估工作尚未完成，潛在出售
事項及潛在增資的交易價格尚未確定，因此北京億華通將向該集團發行的對價股份及增發股份數
目尚無法確定。至於定州旭陽氫能註冊資本３﹒２億元，主要從事高純氫和合成氨的生產、銷售
，綜合能源站運營以及綠氫製備、液氫儲運的研發。（ｗｈ）

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