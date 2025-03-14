《政政經經－石鏡泉》西降暫停？

《政政經經》東升西降講了一段時間，西降可能要暫停，因為西方資金要抖氣。



摩根大通在周三（１２日）的最新報告指出，美股調整的最糟糕階段可能已經過去，因為信

貸市場顯示出的美國經濟衰退概率遠低於其他市場。



摩通的分析顯示，美國小型股走勢反映出美國經濟衰退可能性高達５０％，利率市場和大宗

商品市場也表現出類似的預期。然而債市顯示美國經濟衰退的可能性僅為９％至１２％。



以Ｎｉｋｏｌａｏｓ Ｐａｎｉｇｉｒｔｚｏｇｌｏｕ和Ｍｉｋａ Ｉｎｋｉｎｅｎ為首的

摩通策略師寫道，最近的下滑似乎更多地是由量化基金頭寸的調整所推動，實際上並非與美股基

本面或者基金經理調整美國經濟風險預期相關。



他們指出，共同基金和美國固定收益養老基金及一些主權財富投資者，將在本月底或者季度

末重新平衡買盤，此舉可能將提振美股。摩通預測，這些買盤總額將達約１３５０億美元。



摩通策略師們強調，如果美國股票ＥＴＦ持續保持資金流入的發展趨勢，其可能意味？美股

最糟糕的下跌階段已經結束。



周三，美股ＥＴＦ市場顯示出樂觀情緒，尤其是科技業相關做多基金普遍上漲，其中

ＦＡＮＧ創新指數３倍做多ＥＴＦ漲９﹒５％，美國半導體兩倍做多ＥＴＦ漲８﹒６％。



３月１３日Ａ股三大指數集體下跌，但板塊行情顯示利好船舶、煤炭和海工裝備。３月１３

日Ａ股板塊表現可作近日投資參考。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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