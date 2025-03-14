《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱擇機降準降息支持市場穩定

《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向希臘新任總統塔蘇拉斯致賀電

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３月１３日，國家主席習近平致電康斯坦丁諾斯．塔蘇拉斯，祝賀他就任希臘共和國總統。習近

平表示，我高度重視中希關係發展，願同總統先生一道努力，賡續傳統友誼，拉緊互利合作和文

明交流兩大紐帶，不斷豐富中希全面戰略夥伴關係內涵，促進中歐關係持續健康發展，為世界和

平穩定和發展繁榮貢獻智慧和力量。



央行：實施好適度寬鬆的貨幣政策，擇機降準降息

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中國人民銀行網站消息，３月１３日，中國人民銀行黨委召開的擴大會議明確，實施好適度寬鬆

的貨幣政策。根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，綜合運用公開市場

操作等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價

格總水平預期目標相匹配。



民營企業發展迎多重利好

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近期，各地各部門密集召開民營企業高質量發展座談會、推進會，就企業發展情況、行業未來前

景和困難挑戰等問題進行深入交流。與會人士表示，將扎實落實好各項政策措施，當好民營企業

的「服務員」，加大金融支持力度。業內人士認為，上述會議進一步釋放了支持民營經濟發展壯

大的積極訊號。





《上海證券報》



習近平向希臘新任總統塔蘇拉斯致賀電

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３月１３日，國家主席習近平致電康斯坦丁諾斯．塔蘇拉斯，祝賀他就任希臘共和國總統。習近

平強調，高度重視中希關係發展，願同總統先生一道努力，賡續傳統友誼，拉緊互利合作和文明

交流兩大紐帶，不斷豐富中希全面戰略夥伴關係內涵，促進中歐關係持續健康發展，為世界和平

穩定和發展繁榮貢獻智慧和力量。



人行：明確支持資本市場穩定發展、健全房地產金融制度

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３月１３日，中國人民銀行黨委召開擴大會議，深入學習全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措

。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持會議並講話，各黨委委員出席會議。會議明確提到了

擇機降準降息、研究創設新的結構性貨幣政策工具、支持資本市場穩定發展、健全房地產金融制

度等內容。



推進城市房地產融資協調機制擴圍增效

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３月１３日下午，金融監管總局黨委召開擴大會議，傳達學習全國兩會精神，研究部署貫徹落實

舉措。會議強調，２０２５年是「十四五」規劃收官之年。全系統要推動各項政策早落地、措施

早見效，助力實現全年經濟社會發展目標。





《證券時報》



習近平向希臘新任總統塔蘇拉斯致賀電

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３月１３日，國家主席習近平致電康斯坦丁諾斯．塔蘇拉斯，祝賀他就任希臘共和國總統。習近

平強調，我高度重視中希關係發展，願同總統先生一道努力，賡續傳統友誼，拉緊互利合作和文

明交流兩大紐帶，不斷豐富中希全面戰略夥伴關係內涵，促進中歐關係持續健康發展，為世界和

平穩定和發展繁榮貢獻智慧和力量。



央行：擇機降準降息，支持資本市場穩定發展

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中國人民銀行黨委、金融監管總局黨委３月１３日分別召開擴大會議，深入學習習近平總書記在

全國兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議指出，２０２５年

政府工作報告全面部署了今年重點工作任務。人行要把握政策取向，講求時機力度，強化系統思

維，為推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。



全面保障消費者金融權益需與時俱進

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在２０２５年「３．１５」國際消費者權益日到來之際，多家商業銀行及消費金融公司紛紛行動

，通過線上線下相結合的措施，強化對消費者權益保護知識的宣傳教育。針對當前非法中介假冒

維權、利用ＡＩ新技術詐騙等備受關注的熱點問題，金融行業正將其納入宣教重點內容中。

（ｒｙ）

