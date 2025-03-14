《神州經脈》２月新增貸急縮至１萬億，監管鼓勵個人消費貸投放

《神州經脈》在消費、金融、育兒等板塊大漲支持下，滬深股市今日（１４日）強力反彈，

滬綜指收漲１﹒８１％，創１月１４日以來最大單日漲幅，收報３４１９﹒５６點，重上三千四

關，亦創年內新高。深成指亦漲２﹒２６％，創業板升２﹒８％。滬深兩市全天成交１﹒７９萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１８５１億元或１１﹒５％。



回顧一周，在２月份ＣＰＩ放緩、外圍關稅壓力加大的情況下，全國兩會圓滿閉幕，大會通

過總理李強的《政府工作報告》，將今年經濟增長目標設定在５％左右，提出要實施更加積極的

財政政策，適度寬鬆的貨幣政策，打好政策組合拳，並重點部署了１０個方面的工作任務，包括

大力提振消費、全方位擴大國內需求等。下周一國新辦新聞發布會介紹提振消費有關情況，市場

預期政策暖風續來，滬指頂住壓力，全周升幅見１﹒３９％，連升兩周累計漲幅近３％。



全球貿易戰前景依舊陰雲密布，美元指數出現反彈態勢，不過在中國股市大漲情緒帶動下，

人民幣亦展現韌性。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２２８８，較上個交易日

４時３０分收盤價升１３９點子，兩連升，創２０２４年１１月１３日以來四個月新高，全日在

７﹒２２６６至７﹒２６００之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７３８，較上個交

易日跌１０點子，兩連跌，和市場預測偏離７２５點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家金融監督管理總局印發通知，要求金融機構發展消費金融，助力提振消費。金監總局

有關司局負責人表示，金融支持提振消費有四大主要內容，其中，優化消費金融管理，鼓勵銀行

業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利

率，優化資源配置；在有效核實身份、風險可控前提下，探索開展線上開立和激活信用卡業務。

開展個人消費貸款紓困，銀行業金融機構可根據借款人信用記錄、還款保障，針對暫時遇到困難

的借款人，合理商定貸款償還的期限、頻次。



２﹒ 內地生育支持政策加速落地。其中內蒙古呼和浩特宣布，３月１日之後合法生育的家庭，

生育一孩將獲一筆過１萬元補貼；生育二孩將獲５萬元補貼，即每年１萬元直至孩子５歲；生育

三孩及以上將獲１０萬元補貼，即每年發放１萬元放直至孩子１０歲。另外，深圳市有關部門稱

，目前國家衛健委正會同有關部門研究育兒補貼實施方案，深圳市將根據國家部署積極穩妥做好

落實。



３﹒ 人民銀行公布，２月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３２０﹒５２萬億元，同比增長７％，增

速符合市場預期，並與１月末持平。狹義貨幣（Ｍ１）餘額１０９﹒４４萬億元，同比增長

０﹒１％，增速較１月末回落０﹒３個百分點。２月新增人民幣貸款１﹒０１萬億元，少於市場

預期的１﹒２８萬億元，並較１月的５﹒１３萬億元大降八成；２月社會融資規模增量為

２﹒２３萬億，遜於預期的為２﹒５萬億。２月末社會融資規模存量為４１７﹒２９萬億元，同

比增長８﹒２％。



４﹒ 中國房地產業協會網站今日發文稱，為貫徹落實２月１７日民營企業座談會精神，向有關

部門提出有針對性和操作性的政策建議，中國房地產業協會３月１１日組織召開民營房地產企業

座談會，聽取企業的意見和建議。張其光副會長主持會議，濱江、龍湖、旭輝、榮盛、中梁、新

鷗鵬等企業代表參加。



５﹒ 對於有消息指特斯拉正與百度展開深度合作，借助百度領先的地圖技術，解決其全自動駕

駛（ＦＳＤ）功能在中國的水土不服問題，《新浪科技》今日引述特斯拉回應指，特斯拉與百度

的合作僅限於地圖導航層面，網傳信息「特斯拉與百度合作提升其在中國市場的智能輔助駕駛系

統的性能」不屬實。



６﹒ 日前有消息稱，本月微軟Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統對華為的供貨許可將到期，之後華為

ＰＣ只能採用全國產化方案，即推出採用國產芯片＋國產操作系統的ＰＣ產品。《證券時報》引

述華為知情人士證實，「就是美國商務部給的許可證到期了，沒有延期」。另據外電報道，比利

時警方突擊搜查該國的多個地點，包括中國電訊設備商華為在布魯塞爾的總部，調查歐洲議會內

部賄賂及貪污問題。約１５名現任和前任歐洲議會議員可能涉嫌此案；華為的說客涉嫌賄賂現任

或前任歐洲議會議員，推廣公司在歐洲的商業政策。



７﹒ 美國總統特朗普揚言將對法國和其他歐盟國家酒類產品徵收２００％關稅，市場憂慮全球

關稅戰升級，避險資金流入金市，推高國際金價。紐約期金史上首次突破每盎司３０００美元，

現貨金價亦創歷史新高。據內媒報道，周生生、老廟金飾價格今日均已突破每克９００元。其中

，周生生足金飾品價格為每克９０７元，老廟黃金足金金價已達每克９０５元。



８﹒ 對於近日網絡盛傳「有頂流明星在澳門輸了１０億」，經公安網安部門查明，網民徐某強

（男，３６歲）為博取流量、謀取非法利益，於２０２５年３月１０日１０時，使用軟件「某書

」中ＡＩ智慧生成功能，輸入社會熱點詞製作了標題為「頂流明星被曝境外豪賭輸光十億身價引

發輿論海嘯」的謠言信息，並通過互聯網平台對外發布，造成謠言迅速傳播擴散，引發大量網民

議論，誘發相關謠言、話題等頻繁登上熱搜熱榜，嚴重擾亂公共秩序。公安機關根據相關法律法

規，對徐某強處以行政拘留８日處罰。（ｓｌ）

