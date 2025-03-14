《鍾之日記》育兒消費落鑊炒，長和捱批逆市跌

《鍾之日記》３月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



人行再提擇機降準降息，金融監管總局又要求金融機構發展消費金融，並表示會推出有針對

性的支持措施，助力實施提振消費專項行動；國新辦下周一（１７日）將舉行發布會，介紹提振

消費有關情況。市場憧憬刺激出台，港股連跌五日後終於反彈，盤中重上兩萬四關，最多升

６５０點，不過收市前升幅已經收窄，兩萬四得而復失，恒指全日收報２３９５９，升４９７點

或２﹒１％，總結全周仍跌２７１點或１﹒１２％。港股今日主板成交超過２９０６億元。



＊滬指單日彈１﹒８％，兩周連升累漲近３％＊



在消費、金融、育兒等板塊大漲支持下，滬深股市今日強力反彈，滬綜指收升１﹒８１％，

創１月１４日以來最大單日漲幅，收報３４１９﹒５６點，重上三千四關，亦創年內新高。深成

指亦漲２﹒２６％，創業板升２﹒８％。滬深兩市全天成交１﹒７９萬億元人民幣，較上個交易

日放量１１﹒５％。



回顧一周，在２月份ＣＰＩ放緩、外圍關稅壓力加大的情況下，全國兩會圓滿閉幕，大會通

過總理李強的《政府工作報告》，將今年經濟增長目標設定在５％左右，提出要實施更加積極的

財政政策，適度寬鬆的貨幣政策，打好政策組合拳，並重點部署了１０個方面的工作任務，包括

大力提振消費、全方位擴大國內需求等。下周一國新辦新聞發布會介紹提振消費有關情況，市場

預期政策暖風續來，滬指頂住壓力，全周升幅見１﹒３９％，連升兩周累計漲幅近３％。



盤面上，保險股升幅近６％，領先行業板塊。人行重申將擇機降準降息，實施好適度寬鬆的

貨幣政策，並研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點支持科技創新領域投融資、促進消費及穩

定外貿，支持資本市場穩定發展。消費板塊集體收升，白酒漲５﹒４％，食品飲料及酒店餐飲均

升逾４﹒２％，深圳有關部門透露國家衛健委正會同有關部門研究育兒補貼實施方案，乳製品、

嬰童概念因此受惠暴漲。



＊國策催生，錦欣生殖受惠暴漲四成＊



繼政府工作報告首提「發放育兒補貼」後，內蒙古呼和浩特市發布當地生育補貼細則，其中

最高單孩補貼可達１０萬元（人民幣．下同）、並且一孩家庭亦能受益，政策力度超乎市場預期

。生育政策為擴內需促消費的重要一環，中港生育概念股受惠起動。



根據呼和浩特已發布的育兒補貼細則，３月１日之後合法生育的家庭，生育一孩將一次性獲

得１萬元的補貼；生育二孩的家庭將獲得５萬元的補貼，按照每年１萬元發放，直至孩子５歲；

生育三孩及以上的家庭將獲得１０萬元的補貼，按照每年１萬元發放，直至孩子１０歲。



分析師認為，「呼和浩特市式」補貼成為地方政府推動生育政策的重要嘗試，國際經驗及個

別地方案例已表明生育補貼對出生人口的提振具有積極作用。隨著更多地方政府可能跟進類似政

策，生育補貼或將成為中國應對低生育率、復甦內需的重要工具。



深圳市緊接就生育支持政策作回應稱：「目前國家衛生健康委正在會同有關部門研究育兒補

貼實施方案，我市將根據國家部署積極穩妥做好落實。」據悉，深圳市將完善生育支持政策體系

和激勵機制，擴大普惠托育服務供給，加快建設生育友好型社會、兒童友好城市。



國策「催生」，生育概念股熱炒，錦欣生殖（０１９５１）大漲４１﹒７％，好孩子

（０１０８６）收升２５﹒５％。乳製品亦走高，中國飛鶴（０６１８６）揚１５﹒７％，澳優

（０１７１７）收高１３％，蒙牛乳業（０２３１９）升９％，優然牧業（０９８５８）升近

５﹒３％。教育股跟漲，新東方（０９９０１）升逾８％，卓越教育（０３９７８）升５﹒８％

。



＊中央開腔批「賣港口」，長和逆市跌６％＊



長和（００００１）早前公布擬向美國貝萊德（Ｂｌａｃｋｒｏｃｋ）組成的財團出售包括

巴拿馬兩個港口業務權益，儘管長和集團聯席董事總經理陸法蘭當時已強調「這項交易是純商業

性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關」，事件發酵多日終惹來中央政府的批評。港

澳辦網站在「涉港澳資訊」一欄轉載《大公報》評論文章，促長和就出售巴拿馬運河港口資產三

思，長和逆市收跌６﹒４％。



該篇名為《莫天真 勿糊塗》的銳評文章，質疑交易並非「普通商業行為」而是「霸權行徑

」，又引述「網友」普遍認為長和交易「漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人」，

認為「有關企業面對大事大義大節前應三思」，「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」

。



文章又指，與長和達成原則性協議的財團，由美國貝萊德牽頭，而據一些英美媒體披露，貝

萊德行政總裁芬克與美國總統特朗普私交甚篤，收購洽談期間曾到白宮匯報，認為特朗普和美國

方面一點都沒有把這個交易視為「普通的商業行為」，毫不掩飾、肆無忌憚地直接插手、操縱，

完全將其作為推行全球霸權的手段。



文章又說，美國或將以這個交易為「範本」，通過政治施壓在全球範圍掀起港口併購，控制

世界更多關鍵港口，並用「長臂管轄」實施打壓手段，讓中國船舶「無處可靠」。事實上，美國

擬對中國製船隻徵收高額靠港費用，中國船東協會對此表示反對，稱此舉違反國際規則和美國法

律。全球航運業高層則警告，這或將使美國出口運輸成本翻倍。而中國船東協會成員包括中國遠

洋海運集團。中遠海運預計將成為受此影響最嚴重的企業之一。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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