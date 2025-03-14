《Ａ股焦點》雙成藥業跌停，終止收購半導體企業，退市警報拉響

《經濟通通訊社１４日專訊》雙成藥業（深：００２６９３）今早跌停，報１０﹒７９元（

人民幣．下同）。值得注意的是，在３月１１日、３月１２日，雙成藥業已連續兩日跌停。



雙成藥業昨日在投資者說明會上回應「如何讓雙成藥業在股市健康成長？」表示，公司已制

定了一系列應對措施，包括積極參與國家集採、拓寬多肽業務出口渠道、聚焦項目開發和優化組

織結構等。



而在回應「公司後續是否還有重啟重組計劃」時，雙成藥業表示，公司將會根據正常生產經

營情況和市場環境、相關政策，審慎考慮未來的發展戰略。



據悉，在長達一個小時的交流中，雙成藥業僅對７個問題作出回覆，回覆內容也大多「照搬

」併購終止公告。



＊終止收購奧拉股份，跨界半導體夢碎＊



此前，３月１０日深夜，雙成藥業公告宣布，併購寧波奧拉半導體股份有限公司（以下簡稱

奧拉股份）相關事宜終止。這也意味著雙成藥業離退市更近一步。



回顧本次重組歷程，去年８月２７日，雙成藥業首次宣布擬跨界收購奧拉股份，公司股票因

此停牌。９月１０日，雙成藥業發布重組預案。不過，籌劃６個多月後，雙成藥業最終決定終止

本次重組。



如今併購終止，雙成藥業的退市警報也再度拉響。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第

９﹒３﹒１條第一款第一項的規定，上市公司出現「最近一個會計年度經審計的利潤總額、淨利

潤、扣除非經常性損益後的淨利潤三者孰低為負值，且扣除後的營業收入低於３億元」的情形，

其股票交易將被實施退市風險警示。



雙成藥業２０２４年度業績預告顯示，公司２０２４年全年營業收入１﹒５億元至１﹒９億

元；歸母淨利潤虧損５５００萬元至８０００萬元，較上年同期下降８﹒３９％至５７﹒６６％

。雙成藥業已發布公司股票可能被實施退市風險警示的提示公告，其中指出，公司２０２４年年

度報告披露後，可能被實施退市風險警示，即股票簡稱前冠以「＊ＳＴ」字樣。（ｊｑ）

