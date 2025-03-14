  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

14/03/2025 09:10

《中國監管》金監總局：推金融支持措施助提振消費專項行動

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家金融監管總局黨委召開擴大會議表示，今年將加快制定出
台與房地產發展新模式相適應的融資制度，持續推進城市房地產融資協調機制擴圍增效，堅決做
好保交房工作；並推出有針對性的金融支持措施，助力實施提振消費專項行動。
　
　　金監總局官網刊登會議新聞稿，強調２０２５年是「十四五」規劃收官之年。全系統要推動
各項政策早落地、措施早見效，助力實現全年經濟社會發展目標。會議具體提到了三個方面的重
點工作：一是有效防範化解重點領域風險。一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，綜
合採取補充資本金、兼併重組、市場退出等方式分類化解風險；持續推進城市房地產融資協調機
制擴圍增效，堅決做好保交房工作；加快制定出台與房地產發展新模式相適應的融資制度等。
　
　　二是全力支持經濟高質量發展。推出有針對性的金融支持措施，助力實施提振消費專項行動
；研究建立「超長期國債＋超長期貸款」服務模式，高效支持「兩重」建設；精準支持發展新質
生產力，重點抓好金融資產投資公司股權投資、保險資金長期投資改革、科技企業併購貸款、知
識產權金融生態等四項試點；推動支持小微企業融資協調工作機制發揮更大效能，有效滿足民營
及小微企業融資需求。
　
　　三是不斷提升金融監管質效。加快補齊監管制度短板，積極推動銀監法、保險法修訂；強化
央地監管協同，保持對非法金融活動的高壓嚴打態勢；進一步規範監管執法；加強金融消費者權
益保護；持續提升監管能力，加強風險監測預警，做實差異化監管。（ｒｙ）

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處