《中國監管》金監總局：推金融支持措施助提振消費專項行動

《經濟通通訊社１４日專訊》國家金融監管總局黨委召開擴大會議表示，今年將加快制定出
台與房地產發展新模式相適應的融資制度，持續推進城市房地產融資協調機制擴圍增效，堅決做
好保交房工作；並推出有針對性的金融支持措施，助力實施提振消費專項行動。
金監總局官網刊登會議新聞稿，強調２０２５年是「十四五」規劃收官之年。全系統要推動
各項政策早落地、措施早見效，助力實現全年經濟社會發展目標。會議具體提到了三個方面的重
點工作：一是有效防範化解重點領域風險。一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，綜
合採取補充資本金、兼併重組、市場退出等方式分類化解風險；持續推進城市房地產融資協調機
制擴圍增效，堅決做好保交房工作；加快制定出台與房地產發展新模式相適應的融資制度等。
二是全力支持經濟高質量發展。推出有針對性的金融支持措施，助力實施提振消費專項行動
；研究建立「超長期國債＋超長期貸款」服務模式，高效支持「兩重」建設；精準支持發展新質
生產力，重點抓好金融資產投資公司股權投資、保險資金長期投資改革、科技企業併購貸款、知
識產權金融生態等四項試點；推動支持小微企業融資協調工作機制發揮更大效能，有效滿足民營
及小微企業融資需求。
三是不斷提升金融監管質效。加快補齊監管制度短板，積極推動銀監法、保險法修訂；強化
央地監管協同，保持對非法金融活動的高壓嚴打態勢；進一步規範監管執法；加強金融消費者權
益保護；持續提升監管能力，加強風險監測預警，做實差異化監管。（ｒｙ）
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