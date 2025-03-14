《神州基金》公募基金改革方案據報即將發布，強調建立長周期考核

《經濟通通訊社１４日專訊》據《界面新聞》報道，從業內多方了解到，公募基金改革方案

的大致方案已經基本出爐，目前處在優化完善階段，後續將由證監會正式發布，並徵求意見。初

稿主要從公募基金考核機制、費率改革、權益產品、合規、代銷、企業文化建設等六大方面做出

了新規定。



＊強調建立長周期考核機制＊



其中最重要的當屬改革公募基金考核機制，重點強調建立長周期考核機制。對於高管層面，

降低規模、排名、收入、利潤等指標權重，基金業績指標的考核權重不低於５０％。對於基金經

理的考核，要求三年以上的業績比例不低於８０％，五年以上的業績比例不低於５０％。



方案還提到了基金公司分類評價指標改革，將盈利客戶佔比、業績比較基準對比、權益類產

品佔比、投研能力評價等納入評價指標。此外，自購旗下權益產品規模、投資行為穩定性、權益

規模增長等指標的加分幅度，可以適當提高到５０％。服務投資者能力的指標不低於８０％。



＊將產品業績表現與費率掛鈎＊



對於「基金公司賺錢，基民不賺錢」的行業痛點，從業人員薪酬改革方面，方案還提到，對

低於業績比較基準１０％或者負收益的產品，基金經理薪酬下降，並強化業績延期支付和追索機

制。作為「代客理財」的服務行業，為投資者獲取超額收益是公募行業的職責所在。



方案還進一步明確了要深入強化公募費率改革，提到要將產品業績表現與費率掛鈎，強化業

績比較基準的約束作用，大規模寬基指數產品費率還要下調。



針對權益產品發行疲軟的現象，方案提到，要提升權益佔比，突出權益類基金發行導向。在

權益類產品創新方面，為「低費率＋絕對收益＋業績報酬」和「長期股票投資＋定期分紅」兩類

產品給予重點支持。（ｊｑ）

