【大國博弈】美擬向中國製船舶收靠港費，中國船東協會聲稱違法

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》報道，對於美國擬對中國製船隻徵收高額靠港費用

，中國船東協會表示反對，稱此舉違反國際規則和美國法律。全球航運業高層則警告，這或將使

美國出口運輸成本翻倍。



＊中遠海運預計將成為受此影響最嚴重的企業之一＊



美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）正對中國在全球航運領域日益佔據主導地位的情況進行調查，

並於上月提議對進入美國港口的中國製船隻徵收高達１５０萬美元的費用。美國總統特朗普計劃

將這些費用部分用於美國造船業復甦之用。



根據報道，中國船東協會在美國貿易代表署網站上發表評論稱，該機構的提議具歧視性，違

反世界貿易組織（ＷＴＯ）規則以及ＷＴＯ爭端解決機制。美國貿易代表署此舉違反２００３年

的「中美海運協定」，並違反美國法律和規則。



中國船東協會還指出，這些提議超出了美國貿易代表署的法定權限，侵犯了聯邦海事委員會

（ＦＭＣ）的管轄權，違反了「行政程序法」規定的機構行為標準，並違反美國憲法中的出口條

款。



中國船東協會成員包括中國遠洋海運集團。中遠海運預計將成為受此影響最嚴重的企業之一

。



＊或導致美國消費者每年增加３００億美元的成本＊



報道指出，全球航運業高層警告，這項提案可能會造成供應鏈混亂，並對美國造成不良影響

，導致美國消費者每年增加３００億美元的成本，並使美國出口的運輸成本翻倍。



中國船舶工業行業協會在另一份評論中表示反對這項提議。中國外交部則說，此舉不會振興

美國造船業，中方將採取行動維護自身權益。



據《路透》先前引述的美國政府２月２７日行政命令草案，「無論是在何處建造，或懸掛何

國旗幟，如果船隻所屬船隊包含在中華人民共和國建造或註冊的船隻」，進入美國港口時應收取

費用。（ｊｑ）

