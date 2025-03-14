【ＡＩ】ＡＩ生成合成內容９月起需按規定添加標識，不得惡意刪除

《經濟通通訊社１４日專訊》國家網信辦等四部門印發《人工智能生成合成內容標識辦法》

（以下簡稱《辦法》），自２０２５年９月１日起施行。



《辦法》提到，人工智能生成合成內容標識主要包括顯式標識和隱式標識兩種形式，顯式標

識是指在生成合成內容或者交互場景界面中添加的，以文字、聲音、圖形等方式呈現並可以被用

戶明顯感知到的標識；隱式標識是指採取技術措施在生成合成內容文件數據中添加的，不易被用

戶明顯感知到的標識。



《辦法》規定，網絡信息服務提供者應當按照《互聯網信息服務深度合成管理規定》相關規

定，在生成合成內容的文本、音頻、圖片、視頻、虛擬場景或其他生成合成服務場景的畫面中，

於適當位置添加顯著的提示標識；在生成合成內容的文件元數據中應添加隱式標識，隱式標識包

含生成合成內容屬性信息、服務提供者名稱或者編碼、內容編號等製作要素信息。



《辦法》強調，任何組織和個人不得惡意刪除、篡改、偽造、隱匿本辦法規定的生成合成內

容標識，不得為他人實施上述惡意行為提供工具或者服務，不得通過不正當標識手段損害他人合

法權益。（ｊｑ）

