《中國監管》兩部門：開展６個月金融「黑灰產」違法犯罪打擊工作

《經濟通通訊社１４日專訊》今日，公安部經濟犯罪偵查局和國家金融監督管理總局稽查局

召開會議，聯合部署開展為期６個月的金融領域「黑灰產」違法犯罪集群打擊工作。



會議提到，要充分認識依法打擊金融領域「黑灰產」違法犯罪的重要意義，全面加強刑事執

法與金融監管部門行政執法協調聯動，依法嚴厲查處金融領域「黑灰產」突出違法犯罪，切實保

護金融消費者合法權益，堅決維護金融管理秩序，努力以高水平安全護航金融高質量發展。



會議強調，要集中資源力量，發揮「專業＋機制＋大數據」新型警務運行模式優勢，深化對

違法犯罪形勢特點和打防規律的認識，堅持問題導向、目標導向，最大限度消除金融領域「黑灰

產」滋生土壤。要聚焦貸款領域非法存貸款中介服務、惡意逃廢金融債務，保險領域非法代理退

保理賠，信用卡領域不正當反催收等重點方向，依法嚴打信用卡詐騙、騙取貸款、貸款詐騙、保

險詐騙、非法經營、虛假訴訟、合同詐騙等各類犯罪活動。



此外，要深挖犯罪信息鏈、資金鏈、技術鏈、人員鏈，徹查犯罪團夥和幕後黑手，加強線索

移送、聯合辦案、掛牌督辦、定期會商、信息共享等機制，推動形成行政稽查和刑事打擊無縫銜

接、一體推進的常態化打擊整治工作新格局。（ｊｑ）

