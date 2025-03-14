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AH股新聞

14/03/2025 14:08

《中國要聞》育兒補貼方案研究中，深圳：將根據國家部署積極落實

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地生育支持政策加速落地。對於「發放育兒補貼政策」相關
情況，《證券時報》引述深圳市有關部門回應稱：「目前國家衛生健康委正在會同有關部門研究
育兒補貼實施方案，我市將根據國家部署積極穩妥做好落實」。
　
　　據悉，深圳市將完善生育支持政策體系和激勵機制，擴大普惠托育服務供給，加快建設生育
友好型社會、兒童友好城市。健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，促進人口高質量發
展。從全國來看，今年政府工作報告指出，制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一
體服務，增加普惠托育服務供給。
　
　　內蒙古呼和浩特已發布育兒補貼細則，３月１日之後合法生育的家庭，生育一孩將一次性獲
得１萬元（人民幣．下同）的補貼；生育二孩的家庭將獲得５萬元的補貼，按照每年１萬元人民
幣發放，直至孩子５歲；生育三孩及以上的家庭將獲得１０萬元的補貼，按照每年１萬元發放，
直至孩子１０歲。
　
　　中信證券研報分析，與現行試點相比，呼和浩特市的生育補貼年均補貼額度有所提升，且補
貼周期較長。預計全國生育補貼政策或將落地，若按照呼和浩特補貼標準外推全國範圍測算，預
計２０２５至２０２７年涉及財政補貼資金規模９０１億元、１３６３億元、１８２５億元，相
比國際水平或仍有差距。（ｃｔ）

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