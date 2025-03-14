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AH股新聞

14/03/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０９％，人行重申將擇機降準降息

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國與多國互相加徵關稅，令全球貿易及經濟環境趨緊張，隔
夜美股重墮下跌軌道，標普５００指數進入調整區域。滬深股市今早走勢分化，滬綜指小幅高開
０﹒０９％，報３３６１﹒６９點，深成指高開０﹒０５％，創業板指則低開０﹒０２％。
　
　　避險資金流入金市，現貨金價創下歷史新高，紐約期金則突破每盎司３０００美元心理大關
，為歷史上首次。Ａ股黃金股開盤造好，算力股走低。
　
　　人民銀行黨委昨召開擴大會議指出，要實施好適度寬鬆的貨幣政策。根據國內外經濟金融形
勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持流動
性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，保持人民
幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。
　
　　會議還提到要穩妥有效防範化解重點領域金融風險。探索拓展宏觀審慎和金融穩定功能，維
護金融市場穩定。支持資本市場穩定發展。研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點支持科技創
新領域的投融資、促進消費和穩定外貿。
　
　　另外，人行今日進行１８０７億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％
，今日淨回籠４３億元，本月以來連續第１０個交易日收水共１１３３０億元。本周公開市場共
有７７７９億元逆回購到期，對沖本周人行進行的５２６２億元逆回購，即全周共收水２５１７
億元。（ｒｙ）

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